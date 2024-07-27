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فيديو - سرقات .. في الطريق الى الاولمبياد

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فيديو - سرقات .. في الطريق الى الاولمبياد
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رياضات ميكانيكية

2024-07-27 | 01:27
فيديو - سرقات .. في الطريق الى الاولمبياد

وجد الدراج الأسترالي ورفاقه حقائب الظهر الفارغة في الحديقة

نشر الأسترالي لوجان مارتن، بطل BMX الأولمبي الحالي للدراجات الهوائية، مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية يبلغ فيه عن سرقة شاحنته.
وفي الفيديو، يروي مارتن ما حدث "الليلة الماضية تم اقتحام شاحنتنا، لحسن الحظ دراجتي هنا، على الرغم من أن حقائب الظهر الخاصة بي كانت موجودة مع بعض الأشياء بالداخل، وهي بداية مجنونة للرحلة" الى باريس لخوض الألعاب الأولمبية.
بعد بضع دقائق، وجد الدراج الأسترالي ورفاقه حقائب الظهر الفارغة في الحديقة حيث حصلت الحادثة في بروكسل، بلجيكا، وقال "الحمد لله أننا وجدنا حقائبنا".

فيديو - سرقات .. في الطريق الى الاولمبياد

رياضة

رياضات ميكانيكية

لوجان مارتن

BMX

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