فيديو - حادث يثير الجدل ويشوّه أسبوع دوكاتي العالمي

فاز الإيطالي بانيايا بسباق الأبطال في أسبوع دوكاتي العالمي

فاز الإيطالي فرانشيسكو "بيكو" بانيايا، بسباق الأبطال في أسبوع دوكاتي العالمي 2024، حيث كان كل شيء يشير إلى أن السباق سيشكّل مشهداً من المستوى العالي للدراجين على المسار.

فالبداية الجيدة للغاية وضعت سائق دوكاتي في المقدمة، وخلال اللفات العشر لم يتمكن أي متسابق من تجاوزه، ورافقه على منصة التتويج مواطنه أندريا يانوني، في حين ذهب المركز الثالث إلى الإسباني مارك ماركيز الذي قاتل حتى النهاية.

لكن السباق شابه الجدل عندما تعرض ماركيز والايطالي نيكولو بولجا لحادث في اللفة الأخيرة أثناء القتال من أجل المركز الثالث، ولم توضح اللقطات حصول احتكاك بين الاول (جريسيني، موتو جي بي) والثاني (Aruba.it دوكاتي، WSBK) أثناء محاولة التجاوز.



