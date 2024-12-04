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بيرني إكليستون يعرض للبيع 69 سيارة فورمولا وان بسبب زوجته

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بيرني إكليستون يعرض للبيع 69 سيارة فورمولا وان بسبب زوجته
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رياضات ميكانيكية

2024-12-04 | 02:28
بيرني إكليستون يعرض للبيع 69 سيارة فورمولا وان بسبب زوجته

كان رئيساً للفورمولا وان من 1987 إلى 2017

عاد بيرني إكليستون، الذي كان رئيساً للفورمولا وان من 1987 إلى 2017 إلى واجهة الأخبار، مع الاعلان عن عرض مجموعته الكاملة من سيارات الفورمولا للبيع.
هي ليست مجرد مجموعة، اذ إنها الأكبر والأكثر اكتمالا على هذا الكوكب، باستثناء تلك التي قد يمتلكها سلطان بروناي (غير معروفة بالضبط).
 

في المجموع، هناك 69 سيارة فورمولا وان، تم شراؤها أو تجميعها، بغض النظر عن السعر، على مدار أكثر من 50 عاما، ولم يتم رؤية الكثير منها مرة أخرى منذ أن أصبحت ملكا لإكليستون، لأن البريطاني لا يحب التباهي بها.
 

اعترف بيرني بأنه يعرضها للبيع لأنه يبلغ من العمر 94 عاماً، وقد "حان الوقت للتفكير فيما سيحدث لهم إذا لم أعد هنا، لهذا السبب قررت بيعها، بعد جمعها وامتلاكها لفترة طويلة، أود أن أعرف أين ذهبت وألا أترك لزوجتي رعايته في حال لم أعد هنا".
 

من بين الموديلات في المجموعة، فيراري الحائزة على الجائزة الكبرى بقيادة ألبرتو أسكاري ومايك هوثورن لاودا ومايكل شوماخر، وبرابهامز التي قادها نيلسون بيكيه وكارلوس بيس وستيرلينغ موس ومرة أخرى لاودا، وغيرها الكثير.
يقول إكليستون "لقد كنت أجمع هذه السيارات منذ أكثر من 50 عاما، ولم أشتر سوى أفضل الأمثلة، وفي حين أن العديد من هواة الجمع الآخرين على مر السنين كانوا أكثر اهتماما بالسيارات الرياضية، كان شغفي دائما هو سباق الجائزة الكبرى وسيارات الفورمولا وان".


بيرني إكليستون يعرض للبيع 69 سيارة فورمولا وان بسبب زوجته

رياضة

رياضات ميكانيكية

بيرني إكليستون

الفورمولا وان

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