فيديو - القبض على حكم أثناء قيادته مباراة

A Polícia Militar de São Paulo prendeu no último sábado, 22, um homem que atuava como árbitro na final de um campeonato amador de futebol em Guarujá, no litoral paulista. Ederson Carlos da Silva, de 38 anos, era procurado pela Justiça e possuía um mandado de prisão preventiva por… pic.twitter.com/ed96btxOEy — Revista Oeste (@revistaoeste) June 24, 2025 pic.twitter.com/xwQKs2fCdj — Spot manset (@spotmanst) June 26, 2025

اقتحم عدد من ضباط الشرطة ملعباً، وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص، وقاموا بإلقاء القبض على الحكم إيدرسون كارلوس دا سيلفا.حصل ذلك أثناء مباراة في البرازيل، حين كان الحكم يشهر إنذارا أصفر لأحد اللاعبين، ووسط تشجيع الجمهور وقرع الطبول، اندفع رجال الشرطة، في جو من الذهول لدى المشجعين واللاعبين، وقاموا بإخراج الحكم من الملعب مكبل اليدين.ومع لقطات الفيديو المنتشرة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم البالغ من العمر 38 عاما متهم بالانتماء إلى عصابة لتهريب المخدرات، وقال غلاوكوس سيلفا، قائد شرطة ساو باولو المدنية، أن نشاط دا سيلفا على وسائل التواصل الاجتماعي سمح للشرطة بتعقبه.