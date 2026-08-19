الكوكايين يوقف مسيرة لاعب تنس

أعلنت لنزاهة التنس إيقاف نيك كيريوس مؤقتًا، بعد ثبوت وجود مادّة ناتجة عن استقلاب الكوكايين في عيّنة خضع لها خلال مشاركته في بطولة في حزيران - الماضي.وأخذت العينة من كيريوس، البالغ 31 عامًا، في 22 حزيران - يونيو، قبل أن يؤكّد مختبر معتمد من الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات في 17 - يوليو وجود مادة "بنزويل إكغونين"، وهي أحد نواتج استقلاب الكوكايين.وبدأ الإيقاف المؤقّت في 4 آب - ، فيما لم يتقدّم اللاعب بطعن على القرار.وخلال فترة الإيقاف، يُمنع كيريوس من المشاركة أو التدريب أو حتّى حضور البطولات الخاضعة لسلطة الهيئات الرسميّة للتنس.واعترف الأسترالي بما حدث عبر " "، قائلًا إنّه ارتكب "خطأً فادحًا" ويتحمّل مسؤوليّته بالكامل، مقدّمًا اعتذاره لعائلته وجماهيره ورعاته، ولا سيّما الأطفال الذين يتابعونه.كما أشار إلى الضغوط الجسديّة والنفسيّة التي عاشها خلال السنوات ، معلنًا ابتعاده عن الحياة العامّة ومواقع التواصل لمدّة 28 يومًا للتركيز على نفسه والتعافي.