أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الكوكايين يوقف مسيرة لاعب تنس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الكوكايين يوقف مسيرة لاعب تنس
A-
A+

رياضة

2026-08-19 | 08:33
الكوكايين يوقف مسيرة لاعب تنس

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف الأسترالي نيك كيريوس مؤقتًا

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف الأسترالي نيك كيريوس مؤقتًا، بعد ثبوت وجود مادّة ناتجة عن استقلاب الكوكايين في عيّنة خضع لها خلال مشاركته في بطولة مايوركا في حزيران - يونيو الماضي.
وأخذت العينة من كيريوس، البالغ 31 عامًا، في 22 حزيران - يونيو، قبل أن يؤكّد مختبر معتمد من الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات في 17 تموز - يوليو وجود مادة "بنزويل إكغونين"، وهي أحد نواتج استقلاب الكوكايين. 
وبدأ الإيقاف المؤقّت في 4 آب - أغسطس، فيما لم يتقدّم اللاعب بطعن على القرار.
وخلال فترة الإيقاف، يُمنع كيريوس من المشاركة أو التدريب أو حتّى حضور البطولات الخاضعة لسلطة الهيئات الرسميّة للتنس.
واعترف الأسترالي بما حدث عبر "إنستغرام"، قائلًا إنّه ارتكب "خطأً فادحًا" ويتحمّل مسؤوليّته بالكامل، مقدّمًا اعتذاره لعائلته وجماهيره ورعاته، ولا سيّما الأطفال الذين يتابعونه. 
كما أشار إلى الضغوط الجسديّة والنفسيّة التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، معلنًا ابتعاده عن الحياة العامّة ومواقع التواصل لمدّة 28 يومًا للتركيز على نفسه والتعافي.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - موقف طريف يحرج لاعب إسبانيا خارج المعسكر
2026-06-20

فيديو - موقف طريف يحرج لاعب إسبانيا خارج المعسكر

القضاء اللبناني يوقف "سمسار المسيرات"
2026-06-19

القضاء اللبناني يوقف "سمسار المسيرات"

كميات ضخمة من الكوكايين والباز.. نهاية مروّج في الحازمية
2026-07-10

كميات ضخمة من الكوكايين والباز.. نهاية مروّج في الحازمية

فيديو – لاعب يرفض مصافحة نيمار قبل المباراة
2026-08-16

فيديو – لاعب يرفض مصافحة نيمار قبل المباراة

الكوكايين يوقف مسيرة لاعب تنس

رياضة

التنس

نيك كيريوس

تنس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أغرب موظّفي نجوم كرة القدم!

اقرأ ايضا في رياضة

أغرب موظّفي نجوم كرة القدم!
19:00

أغرب موظّفي نجوم كرة القدم!

يستعين بعض نجوم كرة القدم بموظّفين لأداء مهام شخصيّة غير معتادة

19:00

أغرب موظّفي نجوم كرة القدم!

يستعين بعض نجوم كرة القدم بموظّفين لأداء مهام شخصيّة غير معتادة

ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه
18:23

ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه

قال بينيمي، في أوّل حديث له منذ الحادثة، إن ميا تتعافى بصورة جيدة

18:23

ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه

قال بينيمي، في أوّل حديث له منذ الحادثة، إن ميا تتعافى بصورة جيدة

"يويفا" يفرض على مانشستر يونايتد تعديل قميصه
18:04

"يويفا" يفرض على مانشستر يونايتد تعديل قميصه

سيضطرّ مانشستر يونايتد إلى إجراء تعديل على قميصه الثالث الجديد خلال مبارياته في دوري أبطال أوروبا

18:04

"يويفا" يفرض على مانشستر يونايتد تعديل قميصه

سيضطرّ مانشستر يونايتد إلى إجراء تعديل على قميصه الثالث الجديد خلال مبارياته في دوري أبطال أوروبا

اخترنا لكم
أغرب موظّفي نجوم كرة القدم!
19:00
ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه
18:23
"يويفا" يفرض على مانشستر يونايتد تعديل قميصه
18:04
فيديو - روديغر يدخل على خط ترند "Six Seven"
18:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026