الكوكايين يوقف مسيرة لاعب تنس

أعلنت الوكالة الدولية
لنزاهة التنس إيقاف الأسترالي
نيك كيريوس مؤقتًا، بعد ثبوت وجود مادّة ناتجة عن استقلاب الكوكايين في عيّنة خضع لها خلال مشاركته في بطولة مايوركا
في حزيران - يونيو
الماضي.
وأخذت العينة من كيريوس، البالغ 31 عامًا، في 22 حزيران - يونيو، قبل أن يؤكّد مختبر معتمد من الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات في 17 تموز
- يوليو وجود مادة "بنزويل إكغونين"، وهي أحد نواتج استقلاب الكوكايين.
وبدأ الإيقاف المؤقّت في 4 آب - أغسطس
، فيما لم يتقدّم اللاعب بطعن على القرار.
وخلال فترة الإيقاف، يُمنع كيريوس من المشاركة أو التدريب أو حتّى حضور البطولات الخاضعة لسلطة الهيئات الرسميّة للتنس.
واعترف الأسترالي بما حدث عبر "إنستغرام
"، قائلًا إنّه ارتكب "خطأً فادحًا" ويتحمّل مسؤوليّته بالكامل، مقدّمًا اعتذاره لعائلته وجماهيره ورعاته، ولا سيّما الأطفال الذين يتابعونه.
كما أشار إلى الضغوط الجسديّة والنفسيّة التي عاشها خلال السنوات الأخيرة
، معلنًا ابتعاده عن الحياة العامّة ومواقع التواصل لمدّة 28 يومًا للتركيز على نفسه والتعافي.