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فيديو – لبناني يطلب يد حبيبته في كامب نو

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فيديو – لبناني يطلب يد حبيبته في كامب نو
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رياضة

2026-08-19 | 19:37
فيديو – لبناني يطلب يد حبيبته في كامب نو

ظهر علي وهو يفاجئ آية على أرض الملعب ويتقدّم بطلب الزواج

تحوّلت مباراة برشلونة والأهلي المصري في كأس خوان غامبر إلى مناسبة خاصة للمشجع اللبناني علي، بعدما اختار مدرجات "سبوتيفاي كامب نو" لطلب يد حبيبته آية للزواج خلال اللقاء.
وظهر علي وهو يفاجئ آية على أرض الملعب ويتقدّم لطلب يدها، قبل أن توافق وسط فرحة المحيطين بهما وتصفيق الحاضرين، في لقطة أضافت مشهدًا عاطفيًا إلى الأمسية الكروية.
وجاءت اللحظة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، في النسخة الـ61 من كأس خوان غامبر، والتي انتهت بفوز برشلونة على الأهلي (2-1).
 وسجّل حمزة عبد الكريم ورافينيا هدفي الفريق الكتالوني، بينما أحرز زيزو هدف الأهلي في الشوط الثاني.
وشكّلت المواجهة الظهور الأوّل للأهلي في كأس خوان غامبر، ليصبح أوّل فريق أفريقي يشارك في البطولة الودّيّة التقليديّة التي ينظّمها برشلونة قبل انطلاق الموسم.
وبين أحداث المباراة واحتفالات جماهير الفريقين، خرج علي وآية من مدرّجات كامب نو بذكرى استثنائيّة، بعدما تحوّلت سهرة كروية إلى بداية فصل جديد في حياتهما.
 

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رياضة

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