فيديو - حقيبة أموال تُشعل غرفة ملابس دينامو سيتي

دخل أرديان باردي حاملًا حقيبة مليئة بالأموال، وبدأ بإلقاء رزم الأوراق النقدية أمام اللاعبين

شهدت غرفة ملابس نادي دينامو سيتي الألباني مشاهد غير مألوفة، بعدما دخل أرديان باردي حاملًا حقيبة مليئة بالأموال، وبدأ بإلقاء رزم الأوراق النقدية أمام اللاعبين، احتفالًا بتأهل الفريق إلى الملحق المؤهل لدوري المؤتمر .

وجاء الاحتفال عقب فوز دينامو سيتي على أودا اللاتفي (4-0)، في إياب الدور التمهيدي، ليقلب خسارته (0-1) ذهابًا ويتأهّل بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

وظهر باردي وهو يدخل غرفة الملابس وسط احتفالات لاعبيه، قبل أن يفتح الحقيبة ويلقي الأموال، لتتحوّل الغرفة إلى من الفوضى والفرح، إذ سارع عدد من اللاعبين إلى التقاط الرزم من ، وسط الصيحات والقفز والاحتفال، وبعد ذلك، تحدث رئيس النادي إلى الفريق، قبل أن يقابله اللاعبون بالتصفيق.

ويواجه دينامو سيتي فريق بافوس في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب مساء ، والإياب في 27 آب - أغسطس، على أن يحسم الفائز بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري من المسابقة.