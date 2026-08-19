فيديو - حقيبة أموال تُشعل غرفة ملابس دينامو سيتي

شهدت غرفة ملابس نادي دينامو سيتي الألباني مشاهد غير مألوفة، بعدما دخل رئيس النادي أرديان باردي حاملًا حقيبة مليئة بالأموال، وبدأ بإلقاء رزم الأوراق النقدية أمام اللاعبين، احتفالًا بتأهل الفريق إلى الملحق المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.
وجاء الاحتفال عقب فوز دينامو سيتي على أودا اللاتفي (4-0)، في إياب الدور التمهيدي، ليقلب خسارته (0-1) ذهابًا ويتأهّل بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.
وظهر باردي وهو يدخل غرفة الملابس وسط احتفالات لاعبيه، قبل أن يفتح الحقيبة ويلقي الأموال، لتتحوّل الغرفة إلى حالة
من الفوضى والفرح، إذ سارع عدد من اللاعبين إلى التقاط الرزم من الأرض
، وسط الصيحات والقفز والاحتفال، وبعد ذلك، تحدث رئيس النادي إلى الفريق، قبل أن يقابله اللاعبون بالتصفيق.
ويواجه دينامو سيتي فريق بافوس القبرصي
في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب مساء اليوم
، والإياب في 27 آب - أغسطس، على أن يحسم الفائز بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري من المسابقة.