فيديو - سيارات نجوم برشلونة... والأسعار بالملايين

BARCELONA PLAYERS’ CARS AND HOW MUCH THEY COST! 🚗💸



Here are the cars Barcelona players have arrived at training in, along with their estimated values! 👀#Barcelona #Football #Cars #LuxuryCars #Lifestyle pic.twitter.com/CYakWbLcMM — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 19, 2026

كشفت صحيفة "ماركا" عن السيارات التي وصل بها لاعبو إلى تدريبات الفريق، إلى جانب أسعارها التقديرية، في قائمة جمعت بين السيارات الفاخرة وطرازات "كوبرا"، الشريك الرسمي للنادي في قطاع السيارات والتنقّل.ووصل بسيارة بورشه كايين تُقدّر قيمتها بنحو 192 ألف ، بينما ظهر فرينكي دي يونغ بسيارة بورشه ماكان بقيمة تقارب 112 ألف يورو.واختار غافي وإريك غارسيا ورافينيا سيارات مرسيدس G-Class، التي تصل قيمة بعضها إلى نحو 226 ألف يورو وفق الفئة والتجهيزات، فيما وصل جوان غارسيا بسيارة أودي Q5 بقيمة تقديرية تبلغ نحو 100 ألف يورو.أما جيرارد مارتن، فظهر بسيارة كوبرا تافاسكان تُقدّر بنحو 59 ألف يورو، في حين وصل الحارس فويتشيك تشيزني بسيارة كوبرا تيرامار بقيمة تقارب 61 ألف يورو.كما ظهر جواو كانسيلو ورودري بسيارتي كوبرا فورمينتور، وتُقدّر قيمة كل منهما بنحو 53 ألف يورو، وهو الطراز نفسه الذي ظهر به أديمي.ولم يقتصر الاستعراض على اللاعبين، إذ وصل المدرب الألماني هانزي أيضًا بسيارة كوبرا فورمينتور، في حضور واضح لسيارات العلامة الإسبانية داخل مقر تدريبات الفريق.وتبقى الأسعار المذكورة تقديرية، إذ تختلف القيمة الفعلية للسيارة بحسب الفئة والمحرك والإضافات والتجهيزات الخاصة، فيما ترتبط كثافة ظهور سيارات "كوبرا" بالشراكة الرسمية التي تجمع الشركة ببرشلونة.