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فيديو - سيارات نجوم برشلونة... والأسعار بالملايين

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فيديو - سيارات نجوم برشلونة... والأسعار بالملايين
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رياضة

2026-08-19 | 19:42
فيديو - سيارات نجوم برشلونة... والأسعار بالملايين

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن السيارات التي وصل بها لاعبو برشلونة إلى تدريبات الفريق

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن السيارات التي وصل بها لاعبو برشلونة إلى تدريبات الفريق، إلى جانب أسعارها التقديرية، في قائمة جمعت بين السيارات الفاخرة وطرازات "كوبرا"، الشريك الرسمي للنادي في قطاع السيارات والتنقّل.
ووصل بيدري بسيارة بورشه كايين تُقدّر قيمتها بنحو 192 ألف يورو، بينما ظهر فرينكي دي يونغ بسيارة بورشه ماكان بقيمة تقارب 112 ألف يورو.
واختار غافي وإريك غارسيا ورافينيا سيارات مرسيدس G-Class، التي تصل قيمة بعضها إلى نحو 226 ألف يورو وفق الفئة والتجهيزات، فيما وصل جوان غارسيا بسيارة أودي Q5 بقيمة تقديرية تبلغ نحو 100 ألف يورو.
أما جيرارد مارتن، فظهر بسيارة كوبرا تافاسكان تُقدّر بنحو 59 ألف يورو، في حين وصل الحارس فويتشيك تشيزني بسيارة كوبرا تيرامار بقيمة تقارب 61 ألف يورو.
كما ظهر جواو كانسيلو ورودري بسيارتي كوبرا فورمينتور، وتُقدّر قيمة كل منهما بنحو 53 ألف يورو، وهو الطراز نفسه الذي ظهر به كريم أديمي.
ولم يقتصر الاستعراض على اللاعبين، إذ وصل المدرب الألماني هانزي فليك أيضًا بسيارة كوبرا فورمينتور، في حضور واضح لسيارات العلامة الإسبانية داخل مقر تدريبات الفريق.
وتبقى الأسعار المذكورة تقديرية، إذ تختلف القيمة الفعلية للسيارة بحسب الفئة والمحرك والإضافات والتجهيزات الخاصة، فيما ترتبط كثافة ظهور سيارات "كوبرا" بالشراكة الرسمية التي تجمع الشركة ببرشلونة.
 
 

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