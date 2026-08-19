بطل إنجليزي "مفقود" يظهر خلف القضبان

كشفت صحيفة "BBC Sport" أنّ مدرّب ألعاب القوى الإنجليزي والبطل السابق بابتيست، الذي أُثيرت خلال الأيّام الماضية تقارير عن اختفائه في ، يقضي في الواقع عقوبة بالسجن بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر.وكان بابتيست، البالغ 41 عامًا والمتوّج بذهبية سباق 200 متر في ألعاب الكومنولث 2010، قد انقطع عن التواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أبلغ الرياضيّين الذين يشرف عليهم في أيار – الماضي بأنّه سيبتعد عن التدريبات "لفترة"، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة.وأكّد مصدر في المغربيّة للصحيفة أنّ بابتيست أوقف في خلال شهر أيّار - مايو، قبل أن تصدر بحقّه عقوبة بالسجن لمدّة 10 أشهر، خُفِّضت لاحقًا إلى 8 أشهر بعد ، وهو يقضيها حاليًّا في سجن العوداية بمراكش.كما أكّدت النيابّة العامّة المغربيّة الحكم وطبيعة الإدانة، فيما أعلنت وزارة الخارجيّة البريطانيّة أنّها تقدّم الدعم لمواطن بريطاني محتجز في المغرب.وأثّر غياب بابتيست في تحضيرات عدد من العدّائين البريطانيّين الذين كان يشرف عليهم، بينهم تشارلي دوبسون وزاك شو، قبل أن يتدخّل آدم جيميلي ومارتن روني للمساعدة في الإشراف على تدريباتهم.