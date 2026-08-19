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فيديو - مشجّع يتسبّب بإصابة لاعب يوفنتوس بطريقة غريبة!

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فيديو - مشجّع يتسبّب بإصابة لاعب يوفنتوس بطريقة غريبة!
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رياضة

2026-08-19 | 19:44
فيديو - مشجّع يتسبّب بإصابة لاعب يوفنتوس بطريقة غريبة!

انزلق أحد المشجّعين على العشب واصطدم به من الخلف

باتت مشاركة مدافع يوفنتوس فيديريكو غاتي في افتتاح الدوري الإيطالي موضع شك، بعدما غاب عن تدريبات الفريق بسبب آلام في الكاحل، نتيجة اصطدام غريب تعرّض له خلال المباراة الودية أمام يوفنتوس نكست جن. 
وتعود الحادثة إلى اللقاء التقليدي بين الفريق الأول والرديف، حين اجتاح عدد من المشجعين أرض ملعب "أليانز ستاديوم"، وبينما كان غاتي في وسط الملعب، انزلق أحد المشجّعين على العشب واصطدم به من الخلف، ليسقط المدافع الإيطالي أرضًا في لقطة بدت في البداية عابرة. 
لكنّ تداعيات الاصطدام ظهرت لاحقًا، إذ غاب غاتي عن التدريبات بسبب الضربة التي تلقّاها في الكاحل، رغم أنّ حالته لا تبدو خطيرة. 
وبات اللاعب مهدّدًا بالغياب عن مواجهة فروزينوني الأحد 23 آب - أغسطس، ضمن الجولة الافتتاحيّة من الدوري الإيطالي. 
وكان يوفنتوس متقدمًا خلال المباراة الودية قبل أن يمنع الاجتياح الجماهيري استكمال الشوط الثاني، فيما دفعت الحادثة النادي إلى دراسة إمكانيّة تعديل شكل هذا الحدث التقليدي مستقبلًا، بعدما تسبب دخول المشجعين أيضًا بأضرار داخل الملعب. 
 
 

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فيديريكو غاتي

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