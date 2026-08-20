بعمر 59 عامًا ميورا لا يتوقّف عن التسجيل

يواصل الياباني كازويوشي ميورا كتابة فصول استثنائية في مسيرته، بعدما سجّل 3 أهداف خلال شهر واحد مع فوكوشيما ، رغم اقترابه من إتمام عامه الـ60 واحتفاظه بلقب أكبر لاعب كرة قدم محترف سنًّا في .وكان ميورا قد انتظر نحو 4 أعوام ليسجّل هدفًا رسميًّا جديدًا، قبل أن يهزّ الشباك في 25 - يوليو خلال فوز فريقه (7-0) في كأس ، ثمّ عاد الأربعاء ليسجل هدفين من ركلتي جزاء أمام أوياما سوكر.ويبلغ "الملك كازو" 59 عامًا، وقد بدأ مسيرته الاحترافية عام 1986، أي قبل 40 عامًا، متنقّلًا بين أندية في واليابان وأوروبا، أبرزها وبالميراس وجنوى ودينامو زغرب.كما خاض 911 مباراة على مستوى الأندية وسجل 231 هدفًا، إلى جانب 55 هدفًا مع منتخب ، فيما يواصل هذا الموسم اللعب مع فوكوشيما يونايتد على سبيل الإعارة من يوكوهاما ، مثبتًا أنّ مسيرته الطويلة لم تفقد بعد قدرتها على صناعة الأهداف.