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بعمر 59 عامًا ميورا لا يتوقّف عن التسجيل

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بعمر 59 عامًا ميورا لا يتوقّف عن التسجيل
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رياضة

2026-08-20 | 19:50
بعمر 59 عامًا ميورا لا يتوقّف عن التسجيل

سجّل 3 أهداف خلال شهر واحد مع فوكوشيما يونايتد، رغم اقترابه من إتمام عامه الـ60

يواصل الياباني كازويوشي ميورا كتابة فصول استثنائية في مسيرته، بعدما سجّل 3 أهداف خلال شهر واحد مع فوكوشيما يونايتد، رغم اقترابه من إتمام عامه الـ60 واحتفاظه بلقب أكبر لاعب كرة قدم محترف سنًّا في العالم.
وكان ميورا قد انتظر نحو 4 أعوام ليسجّل هدفًا رسميًّا جديدًا، قبل أن يهزّ الشباك في 25 تموز - يوليو خلال فوز فريقه (7-0) في كأس الإمبراطور، ثمّ عاد الأربعاء ليسجل هدفين من ركلتي جزاء أمام أوياما سوكر.
ويبلغ "الملك كازو" 59 عامًا، وقد بدأ مسيرته الاحترافية عام 1986، أي قبل 40 عامًا، متنقّلًا بين أندية في البرازيل واليابان وأوروبا، أبرزها سانتوس وبالميراس وجنوى ودينامو زغرب.
كما خاض 911 مباراة على مستوى الأندية وسجل 231 هدفًا، إلى جانب 55 هدفًا مع منتخب اليابان، فيما يواصل هذا الموسم اللعب مع فوكوشيما يونايتد على سبيل الإعارة من يوكوهاما إف سي، مثبتًا أنّ مسيرته الطويلة لم تفقد بعد قدرتها على صناعة الأهداف.
 

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