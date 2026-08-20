فيديو - اشتباكات في كامب نو والشرطة تتدخّل

🚨❗️Varias decenas de aficionados egipcios han sido expulsados del campo por mantener trifulcas con aficionados del Barça



🚔 Los Mossos d’Esquadra han tenido que hacer acto de presencia y, junto a la seguridad privada, han sido acompañados al exterior



🎥 @monfortcarlos pic.twitter.com/ZmHXMs4W5M — Diario SPORT (@sport) August 19, 2026

شهدت مدرجات "سبوتيفاي " توترًا خلال مباراة والأهلي المصري في كأس خوان غامبر، بعدما اندلعت مشادات واحتكاكات بين عدد من المشجعين المصريين وجماهير برشلونة، ما استدعى تدخل الشرطة الكتالونية والأمن الخاص بالنادي.ووقع الإشكال حين رفع عدد من مشجعي الموجودين خلف إحدى المرميين لافتة مكتوبة باللغة خلال الشوط الثاني، الأمر الذي أثار اعتراض بعض جماهير برشلونة الموجودة في المنطقة نفسها.وبعد إزالة اللافتة، استمرّت الهتافات والصيحات لدقائق، قبل أن يتدخل عناصر "موسوس ديسكوادرا" وأفراد الأمن.وأشارت تقارير إسبانية إلى أنّ عشرات المشجعين المصريّين أُخرجوا من المدرجات، بعدما وقعت بينهم وبين بعض برشلونة مشادات تطوّرت إلى احتكاكات، فيما رافقتهم الشرطة والأمن الخاص إلى خارج الملعب، كما شهدت عملية الإخراج بعض التدافع بين المشجعين وأفراد الأمن.وجاءت الأحداث خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على الأهلي (2-1)، ضمن النسخة الـ61 من كأس خوان غامبر، والتي أُقيمت مساء أمس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".