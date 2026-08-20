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فيديو - اشتباكات في كامب نو والشرطة تتدخّل

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فيديو - اشتباكات في كامب نو والشرطة تتدخّل
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رياضة

2026-08-19 | 20:11
فيديو - اشتباكات في كامب نو والشرطة تتدخّل

اندلعت مشادات واحتكاكات بين عدد من المشجعين المصريين وجماهير برشلونة

شهدت مدرجات "سبوتيفاي كامب نو" توترًا خلال مباراة برشلونة والأهلي المصري في كأس خوان غامبر، بعدما اندلعت مشادات واحتكاكات بين عدد من المشجعين المصريين وجماهير برشلونة، ما استدعى تدخل الشرطة الكتالونية والأمن الخاص بالنادي.

ووقع الإشكال حين رفع عدد من مشجعي الأهلي الموجودين خلف إحدى المرميين لافتة مكتوبة باللغة العربية خلال الشوط الثاني، الأمر الذي أثار اعتراض بعض جماهير برشلونة الموجودة في المنطقة نفسها. 
وبعد إزالة اللافتة، استمرّت الهتافات والصيحات لدقائق، قبل أن يتدخل عناصر "موسوس ديسكوادرا" وأفراد الأمن.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أنّ عشرات المشجعين المصريّين أُخرجوا من المدرجات، بعدما وقعت بينهم وبين بعض أنصار برشلونة مشادات تطوّرت إلى احتكاكات، فيما رافقتهم الشرطة والأمن الخاص إلى خارج الملعب، كما شهدت عملية الإخراج بعض التدافع بين المشجعين وأفراد الأمن.

وجاءت الأحداث خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على الأهلي (2-1)، ضمن النسخة الـ61 من كأس خوان غامبر، والتي أُقيمت مساء أمس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو". 
 

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