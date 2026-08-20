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فيديو - رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا

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فيديو - رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا
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رياضة

2026-08-20 | 19:52
فيديو - رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا

وصل الخميس إلى إيطاليا للانضمام إلى رافينا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة

عاد النجم البرازيلي رونالدينيو إلى أجواء كرة القدم الاحترافية بعمر 46 عامًا، بعدما وصل الخميس إلى إيطاليا للانضمام إلى رافينا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، بعد أكثر من عقد على آخر ظهور احترافي له.
ووصل بطل العالم 2002 إلى مطار فورلي، قبل أن يتوجّه إلى رافينا حيث استُقبل من مسؤولي النادي ووسائل الإعلام، تمهيدًا لتقديمه رسميًّا أمام الجماهير. 
وكان النادي قد بدأ العمل على الصفقة منذ حزيران - يونيو، عندما أعلن مالكه إغنازيو تشيبرياني الاتفاق مع رونالدينيو.
وعن حالته البدنيّة وإمكانيّة العودة إلى التسجيل، قال رونالدينيو إنه يشعر بحالة جيّدة، مضيفًا أنّ تسجيل هدف جديد سيجعل التجربة أكثر جمالًا، مؤكّدًا أنّه يريد جلب الحماس لزملائه وتقديم المتعة داخل الملعب.
ولم يُحسم بعد حجم مشاركته الفعليّة مع الفريق، إذ أكّد تشيبرياني أنّ رونالدينيو لن يشارك في افتتاح الموسم أمام ريجيانا، بينما ترك النجم البرازيلي الباب مفتوحًا أمام خوض دقائق رسميّة بحسب قرار المدرّب وإدارة النادي. كما سيصبح رونالدينيو مساهمًا في رافينا إلى جانب دوره الرياضي.
وكان رونالدينيو قد خاض آخر مباراة احترافيّّة له عام 2015 بقميص فلومينينسي، قبل أن يعود الآن إلى الملاعب في تجربة مفاجئة مع رافينا.
 
 

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