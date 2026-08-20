برايتون يدفع ثمن وفاء جماهيره

قرّر لاعبو برايتون ردّ الجميل إلى 407 مشجّعين قطعوا الرحلة إلى مدينة ترومسو النرويجية، بعدما تكفّلوا بقيمة تذاكرهم لحضور مواجهة الفريق في الملحق المؤهل إلى ، إضافة إلى تقديم أوشحة وقمصان تذكاريّة لهم.وجاءت المبادرة تقديرًا للجماهير التي تحملت مشقّة السفر إلى مدينة تقع داخل الدائرة القطبيّة الشماليّة، خصوصًا أنّ الرحلة نُظّمت خلال فترة قصيرة بعد تحديد منافس برايتون في القرعة، وسط خيارات سفر محدودة وتكاليف مرتفعة.وأوضح قائد الفريق دانك أنّ اللاعبين اجتمعوا وقرّروا دفع تكلفة التذاكر بأنفسهم، رغبةً منهم في شكر المشجّعين الذين يرافقون الفريق في واحدة من أبعد الرحلات الأوروبّيّة التي خاضها النادي.وحضر المشجعون الـ407 مواجهة ترومسو مساء أمس الخميس، في أوّل مباراة رسميّة لبرايتون هذا الموسم، مع عودة الفريق إلى المنافسات الأوروبّيّة بعد تجربته السابقة في الدوري الأوروبّي موسم 2023-2024.