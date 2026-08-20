أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

قميص برشلونة الأغلى في إسبانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قميص برشلونة الأغلى في إسبانيا
A-
A+

رياضة

2026-08-20 | 19:57
قميص برشلونة الأغلى في إسبانيا

بلغ سعر النسخة الأساسيّة المخصّصة للجماهير 109.99 يورو

جاء قميص برشلونة ضمن الأغلى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما بلغ سعر النسخة الأساسيّة المخصّصة للجماهير 109.99 يورو، وفق مقارنة لأسعار قمصان أندية "الليغا".
وتضع هذه القيمة برشلونة في صدارة قائمة القمصان الأعلى سعرًا إلى جانب أتلتيكو مدريد، فيما تختلف أسعار النسخ الأخرى بحسب الخامة والتصميم والإضافات التي يختارها المشجّع عند الشراء.
أمّا ريال مدريد، فرغم أنّ سعر قميصه الأساسي أقلّ من برشلونة، فإنّ قيمة النسخة الكاملة قد ترتفع بشكل كبير عند إضافة اسم اللاعب ورقمه وشارات البطولات، لتصل في بعض الحالات إلى نحو 205 يورو.
وتعكس الأسعار الارتفاع المستمرّ في تكلفة قمصان الأندية الكبرى، خصوصًا مع تعدّد النسخ المطروحة بين قميص المشجّعين والنسخة المطابقة تقريبًا لتلك التي يرتديها اللاعبون داخل الملعب.
ومع بداية كلّ موسم، تتحول القمصان الجديدة إلى جزء أساسي من سوق الأندية، إذ تجمع بين الهويّة الرياضيّة والعوائد التجاريّة، بينما يجد المشجع نفسه أمام خيارات متفاوتة قد يتجاوز سعر بعضها بكثير ثمن القميص الأساسي.
 

مقالات ذات صلة

بيكهام، الوجه الأغلى في المونديال
2026-07-01

بيكهام، الوجه الأغلى في المونديال

برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026
2026-06-04

برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز
19:56

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

باتيستوتا يرتدي قميص فيورنتينا مجدّدًا
2026-08-10

باتيستوتا يرتدي قميص فيورنتينا مجدّدًا

قميص برشلونة الأغلى في إسبانيا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطأ صادم يهزّ محاكمة مارادونا
فيديو - اشتباكات في كامب نو والشرطة تتدخّل

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف
20:02

فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف

أثار الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا القلق خلال مباراة رايو فاييكانو وديبورتيفو ألافيس

20:02

فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف

أثار الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا القلق خلال مباراة رايو فاييكانو وديبورتيفو ألافيس

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز
19:56

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

احتجزت الشرطة الصينية 3 من مشجعي شنغهاي شينهوا

19:56

فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

احتجزت الشرطة الصينية 3 من مشجعي شنغهاي شينهوا

برايتون يدفع ثمن وفاء جماهيره
19:54

برايتون يدفع ثمن وفاء جماهيره

قرّر لاعبو برايتون ردّ الجميل إلى 407 مشجعّين بعدما تكفّلوا بقيمة تذاكرهم

19:54

برايتون يدفع ثمن وفاء جماهيره

قرّر لاعبو برايتون ردّ الجميل إلى 407 مشجعّين بعدما تكفّلوا بقيمة تذاكرهم

اخترنا لكم
فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف
20:02
فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز
19:56
برايتون يدفع ثمن وفاء جماهيره
19:54
فيديو - رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا
19:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026