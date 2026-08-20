قميص برشلونة الأغلى في إسبانيا

جاء قميص ضمن الأغلى في هذا الموسم، بعدما بلغ سعر النسخة الأساسيّة المخصّصة للجماهير 109.99 ، وفق مقارنة لأسعار قمصان أندية "الليغا".وتضع هذه القيمة برشلونة في صدارة قائمة القمصان الأعلى سعرًا إلى جانب أتلتيكو ، فيما تختلف أسعار النسخ الأخرى بحسب الخامة والتصميم والإضافات التي يختارها المشجّع عند الشراء.أمّا ، فرغم أنّ سعر قميصه الأساسي أقلّ من برشلونة، فإنّ قيمة النسخة الكاملة قد ترتفع بشكل كبير عند إضافة اسم اللاعب ورقمه وشارات البطولات، لتصل في بعض الحالات إلى نحو 205 يورو.وتعكس الأسعار الارتفاع المستمرّ في تكلفة قمصان الأندية الكبرى، خصوصًا مع تعدّد النسخ المطروحة بين قميص المشجّعين والنسخة المطابقة تقريبًا لتلك التي يرتديها اللاعبون داخل الملعب.ومع بداية كلّ موسم، تتحول القمصان الجديدة إلى جزء أساسي من سوق الأندية، إذ تجمع بين الهويّة الرياضيّة والعوائد التجاريّة، بينما يجد المشجع نفسه أمام خيارات متفاوتة قد يتجاوز سعر بعضها بكثير ثمن القميص الأساسي.