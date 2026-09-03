فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!

¡LO MANDARON A PONERSE UNA PECHERA!



Para no confundir por su parecido en la vestimenta con los jugadores, al Vasco Arruabarrena le pidieron que utilice indumentaria de otro color. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/rhfIeCSeH2 — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

شهدت مواجهة وفيليز سارسفيلد في موقفًا طريفًا، بعدما اضطرّ مدرّب بوكا رودولفو "فاسكو" أروابارّينا إلى ارتداء سترة تدريب خلال المباراة بسبب لون ملابسه.وكان أروابارّينا يقف قرب خط التماس مرتديًا ملابس سوداء، تشبه إلى حّد كبير القميص الذي خاض به لاعبو فيليز اللقاء، ما دفع الطاقم التحكيمي إلى مطالبته بتغيير مظهره لتجنب الخلط بينه وبين اللاعبين أثناء سير اللعب.واستجاب المدرّب للطلب، وارتدى سترة تدريب فوق ملابسه خلال الشوط الأول، وسط ابتسامات أفراد الجهاز الفنّي على مقاعد البدلاء، قبل أن يظهر في الشوط الثاني بزي يحمل ألوان بوكا.وجاء الموقف خلال مواجهة متقاربة أقيمت على ملعب "ماريو ألبرتو كيمبس" في ، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، بعدما أهدر فيليز ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع اصطدمت بالقائم.وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث تألّق الحارس ألفارو مونتيرو وتصدى لمحاولتين، ليحسم بوكا السلسلة بنتيجة (4-3) ويتأهّل إلى ربع النهائي، حيث سيواجه راسينغ.