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فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!

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فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!
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رياضة

2026-09-03 | 07:08
فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!

اضطرّ مدرّب بوكا رودولفو "فاسكو" أروابارّينا إلى ارتداء سترة تدريب خلال المباراة بسبب لون ملابسه

شهدت مواجهة بوكا جونيورز وفيليز سارسفيلد في كأس الأرجنتين موقفًا طريفًا، بعدما اضطرّ مدرّب بوكا رودولفو "فاسكو" أروابارّينا إلى ارتداء سترة تدريب خلال المباراة بسبب لون ملابسه.
وكان أروابارّينا يقف قرب خط التماس مرتديًا ملابس سوداء، تشبه إلى حّد كبير القميص الذي خاض به لاعبو فيليز اللقاء، ما دفع الطاقم التحكيمي إلى مطالبته بتغيير مظهره لتجنب الخلط بينه وبين اللاعبين أثناء سير اللعب.
واستجاب المدرّب للطلب، وارتدى سترة تدريب فوق ملابسه خلال الشوط الأول، وسط ابتسامات أفراد الجهاز الفنّي على مقاعد البدلاء، قبل أن يظهر في الشوط الثاني بزي يحمل ألوان بوكا.
وجاء الموقف خلال مواجهة متقاربة أقيمت على ملعب "ماريو ألبرتو كيمبس" في قرطبة، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، بعدما أهدر فيليز ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع اصطدمت بالقائم.
وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث تألّق الحارس ألفارو مونتيرو وتصدى لمحاولتين، ليحسم بوكا السلسلة بنتيجة (4-3) ويتأهّل إلى ربع النهائي، حيث سيواجه راسينغ.
 

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بوكا جونيورز

فيليز سارسفيلد

رودولفو "فاسكو" أروابارّينا

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