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فيديو - طبق أرجنتيني بنكهة "ميسي"

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فيديو - طبق أرجنتيني بنكهة &quot;ميسي&quot;
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رياضة

2026-09-03 | 06:18
فيديو - طبق أرجنتيني بنكهة "ميسي"

اختار مطعم أرجنتيني تقديم طبق "La Milamessi"، وهو طبق ميلانيزا ضخم صُمّم على هيئة وجه قائد المنتخب السابق

اختار مطعم أرجنتيني طريقة غير مألوفة لتوديع ليونيل ميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي، بإعادة تقديم طبق "La Milamessi"، وهو طبق ميلانيزا ضخم صُمّم على هيئة وجه قائد المنتخب السابق.
وأعدّ الشيف داميان زانوتي الطبق في مطعم "El Antojo" في بوينس آيرس، مستخدمًا صورة لميسي كمرجع لتشكيل قطعة اللحم وتحديد ملامح الوجه، قبل تغطيتها بالبيض وفتات الخبز، وإضافة ثلاث نجوم ترمز إلى ألقاب الأرجنتين في كأس العالم.
وقال زانوتي إنّ الفكرة تأتي تكريمًا لميسي واحتفاءً بمسيرته الطويلة مع المنتخب، فيما وصف مالك المطعم كريستيان فرانكو الطبق بأنّه "ميلانيزا وداع الرقم 10"، تقديرًا لما قدّمه النجم الأرجنتيني بقميص بلاده.
وليست هذه المرّة الأولى التي يقدّم فيها المطعم "Milamessi"، إذ سبق أن صنع نسخة منه عام 2022 عقب تتويج الأرجنتين بكأس العالم في قطر، قبل أن يعيد الفكرة هذه المرة بطابع وداعي بعد انتهاء مشوار ميسي الدولي.
وأنهى ميسي مسيرته مع المنتخب بعد 207 مباريات و125 هدفًا، متوَّجًا بكأس العالم 2022 ولقبَين في كوبا أميركا، إلى جانب سلسلة من الأرقام القياسيّة التي رسّخت مكانته بين أبرز نجوم الكرة الأرجنتينيّة عبر التاريخ.
 
 

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