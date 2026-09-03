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فيديو - حكم تركي يخترع قانونًا جديدًا

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فيديو - حكم تركي يخترع قانونًا جديدًا
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رياضة

2026-09-03 | 19:35
فيديو - حكم تركي يخترع قانونًا جديدًا

احتسب الحكم أيبرك دميرباش تسلّلًا مباشرة من رمية تماس

شهدت مواجهة بورصة سبور وإسطنبول سبور في دوري الدرجة الأولى التركي، وهو المستوى الثاني في هرم كرة القدم التركية، لقطة تحكيمية غريبّة بعدما احتسب الحكم أيبرك دميرباش تسلّلًا مباشرة من رمية تماس.
وجاءت الواقعة في الدقيقة 57، بينما كان بورصة سبور متقدمًا (1-0)، إذ نفذ إسطنبول سبور رمية تماس في نصف ملعب أصحاب الأرض، قبل أن يوقف الحكم اللعب ويشير إلى وجود تسلّل، وسط اعتراض واضح من لاعبي الضيوف. 
وسارع لاعبو إسطنبول سبور إلى تنبيه الحكم إلى أنّ الكرة وصلت مباشرة من رمية تماس، قبل أن يتراجع عن قراره ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة.
وتنصّ المادّة 11 من قوانين مجلس الاتّحاد الدولي لكرة القدم على أنّه لا يمكن احتساب تسلّل إذا تلقّى اللاعب الكرة مباشرة من رمية تماس، وينطبق الأمر نفسه على ركلة المرمى والركلة الركنيّة. 
أمّا المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة، فانتهت بفوز بورصة سبور (4-0)، أمام 40,105 متفرجين. وسجّل كيليتشي إيهيناتشو هدفين في الدقيقتين 45 و77، وأضاف هاليل أكبونار الثالث، فيما جاء الرابع بهدف عكسي من دوران شاهين.

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