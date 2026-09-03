فيديو - مايك دين يفجّر "فضائح" تحكيميّة

Premier League refs had their own challenges?! 🤯



⏱️ How long can they stay in the centre circle

🚨 25 minutes without blowing the whistle#PremierLeague pic.twitter.com/yGI15HAihQ — The Vardy Party (@VardyPartyPod) September 3, 2026

كشف الحكم الإنجليزي السابق مايك دين عن تصرّفات غير مألوفة كان يقوم بها خلال إدارته مباريات في ، بعدما اعترف بأنّه كان يضع لنفسه "تحدّيات" أثناء المباريات للتسلية.وقال دين، خلال ظهوره في المهاجم السابق ، إنّه كان يتحدّى نفسه أحيانًا بعدم إطلاق الصافرة لأطول فترة ممكنة، مؤكّدًا أنّه نجح في بعض المباريات في ترك اللعب مستمرًّا لمدّة تراوحت بين 20 و25 دقيقة من دون استخدام صافرته.وأضاف أنّه كان يخوض تحدّيًا آخر يتمثّل في البقاء داخل دائرة منتصف الملعب لأطول وقت ممكن، مشيرًا إلى أنّه تمكّن مرّة من الاستمرار نحو 15 دقيقة من دون مغادرتها.وانتقد لاعب السابق غابرييل أغبونلاهور تصريحات دين، معتبرًا أنّ التعامل بهذه الطريقة مع مباريات الدوري الإنجليزي أمر غير مقبول، فيما قوبلت روايات الحكم السابق بتشكيك من بعض العاملين حاليًّا في مجال التحكيم.وأدار دين 553 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال أكثر من عقدين، قبل أن يتوقّف عن التحكيم داخل الملعب عام 2022 ويعمل لفترة قصيرة حكمًا لتقنية الفيديو.