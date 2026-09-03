بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة
الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة
للفريق، قبل انطلاق موسم 2026-2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز
للسيدات.
وقالت بوتياس عقب الإعلان: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق والنادي"، في أوّل مهمّة قياديّة لها مع فريقها الجديد، بعدما انضمّت إليه هذا الصيف قادمة من برشلونة
. كما اختار النادي دانييلي فان دي
دونك وإيلينا ليناري نائبتيْن للقائدة.
وتبدأ بوتياس، البالغة 32 عامًا، تجربتها الإنجليزيّة بعد مسيرة استثنائيّة مع برشلونة امتدت 14 عامًا، حملت خلالها شارة القيادة، وأصبحت الهدّافة التاريخية للفريق النسائي برصيد 232 هدفًا في 507 مباريات، إلى جانب تتويجها بالكرة الذهبيّة مرتين.
وكان لندن سيتي قد أعلن التعاقد مع بطلة العالم
في تموز
- يوليو الماضي، ضمن مشروع طموح يستهدف المنافسة على المراكز الأولى محلّيًّا وأوروبّيًّا.
ومن المنتظر أن تقود بوتياس فريقها في افتتاح الموسم أمام مانشستر يونايتد، اليوم
الجمعة، على ملعب "كوبر جاكس كوميونيتي، في أوّل اختبار رسمي لها بالقميص الجديد.