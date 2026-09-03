أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن
A-
A+

رياضة

2026-09-03 | 19:44
بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة للفريق

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة للفريق، قبل انطلاق موسم 2026-2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.
وقالت بوتياس عقب الإعلان: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق والنادي"، في أوّل مهمّة قياديّة لها مع فريقها الجديد، بعدما انضمّت إليه هذا الصيف قادمة من برشلونة. كما اختار النادي دانييلي فان دي دونك وإيلينا ليناري نائبتيْن للقائدة.
وتبدأ بوتياس، البالغة 32 عامًا، تجربتها الإنجليزيّة بعد مسيرة استثنائيّة مع برشلونة امتدت 14 عامًا، حملت خلالها شارة القيادة، وأصبحت الهدّافة التاريخية للفريق النسائي برصيد 232 هدفًا في 507 مباريات، إلى جانب تتويجها بالكرة الذهبيّة مرتين.
وكان لندن سيتي قد أعلن التعاقد مع بطلة العالم في تموز - يوليو الماضي، ضمن مشروع طموح يستهدف المنافسة على المراكز الأولى محلّيًّا وأوروبّيًّا.
ومن المنتظر أن تقود بوتياس فريقها في افتتاح الموسم أمام مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، على ملعب "كوبر جاكس كوميونيتي، في أوّل اختبار رسمي لها بالقميص الجديد.
 

مقالات ذات صلة

قيادة الجيش: تسلّمنا معدات طبية لمستشفى النبطية وهبة مخصصة لعائلات العسكريين النازحين
2026-07-23

قيادة الجيش: تسلّمنا معدات طبية لمستشفى النبطية وهبة مخصصة لعائلات العسكريين النازحين

سوريا تتسلّم اللواء عادل عيسى من لبنان
2026-08-19

سوريا تتسلّم اللواء عادل عيسى من لبنان

سعد رمضان يتألق في لندن بأمسية تكريمية للعندليب عبد الحليم حافظ
2026-07-19

سعد رمضان يتألق في لندن بأمسية تكريمية للعندليب عبد الحليم حافظ

وفاة الكاتبة والأديبة العراقية سميرة مانع في لندن
2026-06-21

وفاة الكاتبة والأديبة العراقية سميرة مانع في لندن

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

رياضة

كرة القدم

لندن سيتي لايونيسز

أليكسيا بوتياس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة مقلقة تسبق وفاة لاعب كرة قدم أميركيّة
فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!

اقرأ ايضا في رياضة

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي
19:48

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

قال توريس، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته

19:48

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

قال توريس، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ
19:47

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة البرتغالي لويس كاسترو

19:47

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة البرتغالي لويس كاسترو

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة
19:45

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة برشلونة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة

19:45

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة برشلونة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة

اخترنا لكم
توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي
19:48
"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ
19:47
فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة
19:45
فيديو - هدف من منتصف الملعب في كندا
19:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026