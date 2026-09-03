"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

كشفت الشرطة البرازيليّة عن عمليّة احتيال غريبة، بعدما استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة لويس كاسترو، مدرّب غريميو، والتواصل مع عدد من اللاعبين لطلب أموال بحجّة دعم مبادرة خيريّة.وكان المهاجم الكولومبي خوسيه إنامورادو أبرز الضحايا، إذ أقنعه المحتال بالمساهمة في شراء 300 سلّة غذائيّة بقيمة إجماليّة بلغت نحو 22.5 ألف برازيلي، قبل أن يحوّل اللاعب المبلغ عبر "بيكس".وحاول المشتبه به لاحقًا إقناعه بتحويل 50 ألف ريال إضافية، لكن العملية لم تتمّ بسبب الحدّ اليومي للتحويلات.ولم تقتصر الحيلة على المال، إذ كان "المدرّب المزيّف" يتحدث مع اللاعبين عن التدريبات والعائلة والأداء، وطلب من إنامورادو إبقاء التواصل سرًا.كما أرسل رسالة إلى المدافع كانيمان طالبه فيها بالحضور مبكرًا إلى مركز التدريبات، لكنّ،اللاعب شكّ في الأمر وتحقّق من النادي، ليتبيّن عدم وجود أي تعليمات مماثلة. كما حاول المحتال التواصل مع أندريس داليساندرو.وأوقفت الشرطة المشتبه به، البالغ 29 عامًا، في إيتابيرونا بولاية ريو دي جانيرو، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "الرقم 9 المزيّف"، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ضحاياه.