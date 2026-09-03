توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

كشف الإسباني فيران توريس، مهاجم سان جيرمان، عن العلاقة الخاصّة التي تجمعه بمدرّبه لويس إنريكي، مؤكّدًا أنّه يعتبره بمثابة "أب كروي" منذ فترة عملهما معًا في المنتخب الإسباني.وقال توريس، خلال قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته، سواء في الفترات الجيّدة أو الصعبة، مشيرًا إلى أنّ هذه العلاقة لعبت دورًا مهّمًا في قراره الانتقال .وكان إنريكي قد منح توريس أوّل ظهور دولي مع إسبانيا في أيلول - سبتمبر 2020 أمام ألمانيا ضمن الأمم الأوروبية، قبل أن يتحوّل اللاعب إلى أحد أبرز عناصر المنتخب خلال السنوات التالية.وانضمّ توريس، البالغ 26 عامًا، إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف قادمًا من برشلونة، في صفقة قُدّرت بنحو 40 مليون يورو.وأكّد النجم الإسباني أنّ اهتمام بطل بخدماته بدأ قبل انطلاق 2026، موضحًا أنّه لم يتردّد كثيرًا في قبول .وبدأ توريس مشواره مع النادي الباريسي بقوّة، بعدما سجّل هدفين في ظهوره الأوّل أمام رين، في مباراة انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة الافتتاحيّة من الدوري الفرنسي.