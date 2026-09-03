أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي
A-
A+

رياضة

2026-09-03 | 19:48
توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

قال توريس، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته

كشف الإسباني فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان، عن العلاقة الخاصّة التي تجمعه بمدرّبه لويس إنريكي، مؤكّدًا أنّه يعتبره بمثابة "أب كروي" منذ فترة عملهما معًا في المنتخب الإسباني.
وقال توريس، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته، سواء في الفترات الجيّدة أو الصعبة، مشيرًا إلى أنّ هذه العلاقة لعبت دورًا مهّمًا في قراره الانتقال إلى باريس.
وكان إنريكي قد منح توريس أوّل ظهور دولي مع إسبانيا في أيلول - سبتمبر 2020 أمام ألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يتحوّل اللاعب إلى أحد أبرز عناصر المنتخب خلال السنوات التالية.
وانضمّ توريس، البالغ 26 عامًا، إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف قادمًا من برشلونة، في صفقة قُدّرت بنحو 40 مليون يورو.
وأكّد النجم الإسباني أنّ اهتمام بطل أوروبا بخدماته بدأ قبل انطلاق كأس العالم 2026، موضحًا أنّه لم يتردّد كثيرًا في قبول العرض.
وبدأ توريس مشواره مع النادي الباريسي بقوّة، بعدما سجّل هدفين في ظهوره الأوّل أمام رين، في مباراة انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة الافتتاحيّة من الدوري الفرنسي.
 

مقالات ذات صلة

جيجي حديد تكشف سر اختلاف علاقتها ببرادلي كوبر عن علاقاتها السابقة
2026-08-27

جيجي حديد تكشف سر اختلاف علاقتها ببرادلي كوبر عن علاقاتها السابقة

إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما
2026-07-26
Play

إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما

لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟
2026-07-02

لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟

فيديو - فيران يكشف سرّ "القبّعة"
2026-08-04

فيديو - فيران يكشف سرّ "القبّعة"

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

رياضة

كرة القدم

فيران توريس

باريس سان جيرمان

لويس إنريكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة مقلقة تسبق وفاة لاعب كرة قدم أميركيّة
فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!

اقرأ ايضا في رياضة

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ
19:47

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة البرتغالي لويس كاسترو

19:47

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة البرتغالي لويس كاسترو

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة
19:45

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة برشلونة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة

19:45

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة برشلونة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن
19:44

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة للفريق

19:44

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة للفريق

اخترنا لكم
"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ
19:47
فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة
19:45
بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن
19:44
فيديو - هدف من منتصف الملعب في كندا
19:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026