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الأولمبية اللبنانية كرّمت الرامي سامر سركيس حامل ذهبية ألعاب تارانتو المتوسطية

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الأولمبية اللبنانية كرّمت الرامي سامر سركيس حامل ذهبية ألعاب تارانتو المتوسطية
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رياضة

2026-09-08 | 11:06
الأولمبية اللبنانية كرّمت الرامي سامر سركيس حامل ذهبية ألعاب تارانتو المتوسطية

أقامت اللجنة الأولمبية اللبنانية حفلاً تكريمياً للرامي سامر سركيس تقديراً لإحرازه الميدالية الذهبية

أقامت اللجنة الأولمبية اللبنانية حفلاً تكريمياً للرامي سامر سركيس تقديراً لإحرازه الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط العشرين (تارانتو – 2026) ضمن منافسات الرماية (السكيت)، وهي الميدالية الوحيدة التي حققتها البعثة اللبنانية في الدورة المذكورة.
أقيم حفل التكريم في مقر اللجنة الأولمبية في منطقة الحازمية بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الدكتور بطرس جلخ ونائبيه المهندس مازن رمضان والغراند ماستر سامي قبلاوي والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم وعضوَي اللجنة التنفيذية أمين الصندوق خضر مقلّد والمهندس وسيم إسماعيل وعن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد نائب الرئيس جان الزيلع والأمين العام ساسين روحانا ورئيس اللجان الفنية وائل نصار ورئيس اللجان الفنية للمسدس ربيع أيوبي كما حضر المدير السابق للاتحاد الآسيوي للرماية طارق دمياطي ونجل الشيخ سلمان حمود الصباح والإعلامي وديع عبد النور.
افتتاحاً كلمة ترحيب وتقديم من المستشار الإعلامي للجنة الأولمبية حسان محيي الدين ثم ألقى الدكتور جلخ كلمة جاء فيها "يسعدني أن أرحّب بالأخ الكبير سموّ الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ضيفاً عزيزاً وغالياً في مقرّ اللجنة الأولمبية اللبنانية وهو غنيّ عن التعريف من موقعه القيادي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرماية وصاحب الرؤيا في مجال تطوير رياضة الرماية على طول مساحة القارة الآسيوية والابن البارّ لدولة الكويت الشقيقة للبنان والكويت التي يشهد لها تاريخها بالمواقف والأيادي البيضاء تجاه الشعب اللبناني".
وأضاف "باسمي ونيابة عن أعضاء اللجنة الأولمبية والاتحاد اللبناني للرماية والصيد لكم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان للمساعدة الدائمة للمنتخب اللبناني للرماية والتي من خلالها نقطف ثمار النجاحات في البطولات والاستحقاقات الخارجية وكان آخرها الميدالية الذهبية التي أحرزها لاعب المنتخب اللبناني للرماية والبعثة اللبنانية في دورة ألعاب البحر المتوسط في تارانتو الإيطالية الرامي سامر سركيس وهي أول ذهبية للبنان في السكيت للرجال في تاريخ ألعاب المتوسط الممتدّ على مدى 75 عاماً".
وختم "نلتقي لتكريم الرامي سامر على هذه النتيجة المشرّفة لوطنه لبنان والتي كان لها أصداء محلية وخارجية حيث تفوّق على منافسه الإيطالي الأولمبي غابرييلي روسيتي والذي كان متصدراً التصفيات وكان حديث المؤسسات الإعلامية الإيطالية التي لم تتعامل مع فوز سركيس كخبر هامشي عن لبنان بل وضعته في سياق إخفاق اثنين من أبرز ممثلي إيطاليا في الرماية وبينهما بطل أولمبي".
بعدها، تحدث الشيخ سلمان الصباح فقال "إنّه لشرف كبير أن أكون معكم لأشهد على هذا الإنجاز من إنجازات الرياضة اللبنانية منذ العام 2004 ومنذ تولّيت رئاسة الاتحاد الآسيوي للرماية وهذا ليس بالأمر الغريب لأنّ لبنان صانع أبطال، ولقد تابعت سامر في عدة استحقاقات وهو يملك الموهبة والقدرة وأقول له ألف مبروك بهذا الإنجاز الذي تجاوز من خلاله أبطال المتوسط ونحن في الاتحاد الآسيوي من واجبنا تكريم ودعم الاتحاد اللبناني للرماية".
 

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