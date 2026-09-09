ميسي يقترب من شراء نادٍ إسباني

يقترب النجم من دخول عالم ملكيّة الأندية المحترفة في ، بعدما توصّل إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على 100% من أسهم نادي إلدينسي، الذي ينافس في الدرجة الثانية الإسباني.ووفقًا لتقارير صحافيّة إسبانية، أنهى محامو ميسي المفاوضات مع مجموعة "TH Soluciones" الاستثماريّة الكولومبيّة، التي يترأّسها رجل الأعمال خوان كارلوس تروخيو، على أن تُستكمل الصفقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونيّة والتعاقديّة والفحص النافي للجهالة.ولا تزال العمليّة بحاجة إلى موافقة للرياضة في إسبانيا قبل أن تصبح رسميّة، فيما يُتوقّع الإعلان عن إتمامها خلال الأيام المقبلة إذا سارت الإجراءات وفق المخطّط.ويقع نادي إلدينسي في مدينة إلدا بمحافظة أليكانتي، وقد أمضى ثلاثة من المواسم الأربعة في الدرجة الثانية ، بعدما قضى معظم تاريخه في الدرجات الأدني.وتأتي الخطوة بعد أشهر من توسّع ميسي، البالغ 39 عامًا، في الاستثمار بكرة القدم الإسبانيّة، إذ حصل في - أبريل الماضي على موافقة لشراء 85.05% من أسهم نادي كورنيّا، المنافس في الدرجة الخامسة.كما يشارك مع لويس سواريز في مشروع ديبورتيفو إل إس إم في أوروغواي، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار الرياضي إلى جانب مسيرته مع إنتر ميامي.