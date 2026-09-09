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ميسي يقترب من شراء نادٍ إسباني

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ميسي يقترب من شراء نادٍ إسباني
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رياضة

2026-09-09 | 07:12
ميسي يقترب من شراء نادٍ إسباني

توصّل إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على 100% من أسهم نادي إلدينسي

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من دخول عالم ملكيّة الأندية المحترفة في إسبانيا، بعدما توصّل إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على 100% من أسهم نادي إلدينسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
ووفقًا لتقارير صحافيّة إسبانية، أنهى محامو ميسي المفاوضات مع مجموعة "TH Soluciones" الاستثماريّة الكولومبيّة، التي يترأّسها رجل الأعمال خوان كارلوس تروخيو، على أن تُستكمل الصفقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونيّة والتعاقديّة والفحص النافي للجهالة.
ولا تزال العمليّة بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قبل أن تصبح رسميّة، فيما يُتوقّع الإعلان عن إتمامها خلال الأيام المقبلة إذا سارت الإجراءات وفق المخطّط.
ويقع نادي إلدينسي في مدينة إلدا بمحافظة أليكانتي، وقد أمضى ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة في الدرجة الثانية الإسبانية، بعدما قضى معظم تاريخه في الدرجات الأدني.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من توسّع ميسي، البالغ 39 عامًا، في الاستثمار بكرة القدم الإسبانيّة، إذ حصل في نيسان - أبريل الماضي على موافقة لشراء 85.05% من أسهم نادي كورنيّا، المنافس في الدرجة الخامسة. 
كما يشارك مع لويس سواريز في مشروع ديبورتيفو إل إس إم في أوروغواي، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار الرياضي إلى جانب مسيرته مع إنتر ميامي. 
 

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رياضة

كرة القدم

إسبانيا

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