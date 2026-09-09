فيديو - لاعب يفقد أعصابه ويضرب الحكم

توقفت مباراة في دوري كرة القدم
لفئة "السينيور" بالأرجنتين بعد اعتداء أحد لاعبي سان ميغيل على الحكم المساعد بابلو
فاييس، خلال مواجهة فريقه أمام راسينغ في منشأة "تيتا
ماتيوسي".
ووقعت الحادثة عند الدقيقة 23 من الشوط الثاني، بعدما ارتكب أحد لاعبي سان ميغيل مخالفة قوية قرب الخطّ الجانبي، فرفع الحكم المساعد رايته واحتسبها، قبل أن يتوجّه إليه لاعب آخر من الفريق نفسه ويوجّه له ضربة مباشرة في الوجه أسقطته أرضًا.
وبعد الاعتداء، قرّر حكم المباراة إنهاء اللقاء فورًا، فيما كان التعادل (3-3) مسيطرًا على النتيجة، على أن تتولّى لجنة الانضباط
تحديد العقوبات
بحق اللاعب والنادي.
وأكّد الحكم عقب الحادثة أنّ الطاقم التحكيمي حضر لأداء عمله، وأنّ أيّ خطأ محتمل لا يمكن أن يبرر الاعتداء الجسدي، مشيرًا إلى أن مساعده تعرض لضربة قوية.
من جانبه، أدان راسينغ الواقعة وأعلن تضامنه مع الحكم المساعد، مطالبًا بعدم تكرار مثل هذه التصرّفات في الملاعب.
أمّا سان ميغيل، فقدم اعتذارًا رسميًّا عمّا حدث، مؤكّدًا أنّ اللاعب اعترف بخطئه وأبدى ندمه، ومشدّدًا على أنّ كرة القدم
يجب أن تبقى مساحة للقاء بعيدًا عن العنف والكراهية.
ومن المنتظر أن يصدر قرار اللجنة بعد مراجعة تقرير طاقم التحكيم.