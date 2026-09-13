فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية

¿Alguna vez habían visto esta? JAJAJAJAJA. 😂🇫🇷
Esta táctica de Francia en el Mundial Sub-20 Femenino, para despistar las marcas durante un córner, terminó en GOL.
Jugada tan insólita como efectiva. #U20WWC pic.twitter.com/jQ1WLymwDM
— Mundo Pelota (@mundopelotanet) September 12, 2026
¿Alguna vez habían visto esta? JAJAJAJAJA. 😂🇫🇷
Esta táctica de Francia en el Mundial Sub-20 Femenino, para despistar las marcas durante un córner, terminó en GOL.
Jugada tan insólita como efectiva. #U20WWC pic.twitter.com/jQ1WLymwDM
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