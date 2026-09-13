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فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية

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فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية
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رياضة

2026-09-13 | 05:37
فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية

في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً الجارية في بولندا

ليس خبراً مفاجئاً أن سيدات فرنسا هزمن سيدات غانا (4-0) في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً الجارية في بولندا، لكن الغريب تمثل في الطريقة التي تصرفت فيها عدد من الفرنسيات قبيل تسجيل الهدف الثاني، حيث شكّلن دائرة متحركة، انفصلت عند تسديد الكرة من الركلة الركنية، لتتمكن جاستن روكيت من هزّ الشباك.



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كأس العالم تحت 20 عاماً

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