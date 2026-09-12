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أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة تثير الجدل

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أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة تثير الجدل
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رياضة

2026-09-12 | 10:27
أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة تثير الجدل

وصلت كلفة بعض المقاعد المميّزة إلى آلاف الدولارات

أثارت أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة للتنس موجة انتقادات واسعة، بعدما وصلت كلفة بعض المقاعد المميّزة إلى آلاف الدولارات، فيما اقترب سعر بعض تذاكر الدخول العامة من 400 دولار، ما أعاد النقاش حول قدرة الجماهير العادية على حضور إحدى أكبر بطولات التنس في العالم.
وتزامن الجدل مع إقبال جماهيري مرتفع على نسخة 2026، في وقت سجّل فيه الاتحاد الأميركي للتنس فائضًا ماليًا بلغ 72 مليون دولار عام 2024، بينما يواصل تنفيذ مشروع لتطوير ملعب "آرثر آش" بكلفة تقارب 800 مليون دولار.
كما بلغت قيمة الجوائز المالية للبطولة هذا العام رقمًا قياسيًا وصل إلى 108 ملايين دولار، يحصل بطلا فردي الرجال والسيدات على 5.5 ملايين دولار لكل منهما.
ويواجه نظام إعادة بيع التذاكر عبر السوق الثانوية انتقادات إضافية، مع ارتفاع الأسعار بفعل الطلب الكبير واستخدام برامج آلية لشراء التذاكر وإعادة طرحها.
وفي المقابل، يقدّم الاتحاد الأميركي بعض الفعاليات المجانية وعددًا محدودًا من التذاكر المخفّضة، إلا أن الطلب عليها يفوق المعروض بفارق كبير.
ويأتي الجدل في وقت تستعد فيه البطولة لمبارياتها النهائية على ملعب "آرثر آش" في نيويورك، وسط استمرار النقاش بشأن التوازن بين النجاح التجاري وإتاحة البطولة أمام مختلف شرائح الجمهور.
 

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رياضة

التنس

بطولة أميركا المفتوحة للتنس

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