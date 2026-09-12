أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة تثير الجدل

أثارت أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة للتنس موجة انتقادات ، بعدما وصلت كلفة بعض المقاعد المميّزة إلى آلاف الدولارات، فيما اقترب سعر بعض تذاكر الدخول العامة من 400 ، ما أعاد حول قدرة الجماهير العادية على حضور إحدى أكبر في .وتزامن الجدل مع إقبال جماهيري مرتفع على نسخة 2026، في وقت سجّل فيه الأميركي للتنس فائضًا ماليًا بلغ 72 مليون دولار عام 2024، بينما يواصل تنفيذ مشروع لتطوير ملعب " " بكلفة تقارب 800 مليون دولار.كما بلغت قيمة الجوائز المالية للبطولة هذا العام رقمًا قياسيًا وصل إلى 108 ملايين دولار، يحصل بطلا فردي الرجال والسيدات على 5.5 ملايين دولار لكل منهما.ويواجه نظام إعادة بيع التذاكر عبر السوق الثانوية انتقادات إضافية، مع ارتفاع الأسعار بفعل الطلب الكبير واستخدام برامج آلية لشراء التذاكر وإعادة طرحها.وفي المقابل، يقدّم الاتحاد الأميركي بعض الفعاليات المجانية وعددًا محدودًا من التذاكر المخفّضة، إلا أن الطلب عليها يفوق المعروض بفارق كبير.ويأتي الجدل في وقت تستعد فيه البطولة لمبارياتها النهائية على ملعب "آرثر آش" في ، وسط استمرار النقاش بشأن التوازن بين النجاح التجاري وإتاحة البطولة أمام مختلف شرائح الجمهور.