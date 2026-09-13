أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

قائد المكسيك ينفي علاقته بقضية اختطاف منتج تلفزيوني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قائد المكسيك ينفي علاقته بقضية اختطاف منتج تلفزيوني
A-
A+

رياضة

2026-09-13 | 05:41
قائد المكسيك ينفي علاقته بقضية اختطاف منتج تلفزيوني

الادعاءات ربطت اسمه بقضية اختطاف مزعومة

نفى قائد المنتخب المكسيكي إيدسون ألفاريز بشكل قاطع الادعاءات التي ربطت اسمه بقضية اختطاف مزعومة تعرض لها المنتج التلفزيوني والسمعي البصري المكسيكي خوان خوسيه لوبيز أوردونييز في تشرين الثاني - نوفمبر 2024.
وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها أوردونييز، قال فيها إنه تعرض للاختطاف في 3 تشرين الثاني - نوفمبر 2024، على خلفية خلافات مالية مرتبطة بمشروع وثائقي عن مسيرة ألفاريز، بلغت كلفته بحسب المنتج نحو 3.5 ملايين بيزو مكسيكي.
واتهم المنتج جوناثان تواتشي، والد شريكة ألفاريز السابقة، بالوقوف وراء عملية الاختطاف المزعومة، كما ادعى أن اللاعب كان على علم بما حصل.
ورد ألفاريز، لاعب وست هام يونايتد وقائد المنتخب المكسيكي، ببيان نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، رفض فيه بشكل قاطع محاولة ربط اسمه بالقضية، مؤكداً أن الوقائع المتداولة لا علاقة له بها، وأنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت تورطه، كما شدد على أن من يمتلك أدلة على ارتكابه أي مخالفة عليه تقديمها أمام السلطات والنيابات والمحاكم المختصة.


مقالات ذات صلة

منتج اساء لـ حسين الجسمي و المحكمة تصدر قرارها
2026-07-27

منتج اساء لـ حسين الجسمي و المحكمة تصدر قرارها

التلفزيون الإيراني: قائد الجيش الباكستاني غادر طهران
2026-08-24

التلفزيون الإيراني: قائد الجيش الباكستاني غادر طهران

قائد المكسيك ينفي علاقته بقضية اختطاف منتج تلفزيوني

رياضة

كرة القدم

إيدسون ألفاريز

وست هام يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيكفورد والـ "Smelling Salts"، ما سرّ استخدامها؟
فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية

اقرأ ايضا في رياضة

بيكفورد والـ "Smelling Salts"، ما سرّ استخدامها؟
05:42

بيكفورد والـ "Smelling Salts"، ما سرّ استخدامها؟

عادة منتشرة لدى بعض الرياضيين

05:42

بيكفورد والـ "Smelling Salts"، ما سرّ استخدامها؟

عادة منتشرة لدى بعض الرياضيين

فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية
05:40

فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية

انتهت مباراة باريس إف سي إلى التعادل السلبي

05:40

فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية

انتهت مباراة باريس إف سي إلى التعادل السلبي

فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية
05:37

فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية

في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً الجارية في بولندا

05:37

فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية

في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً الجارية في بولندا

اخترنا لكم
بيكفورد والـ "Smelling Salts"، ما سرّ استخدامها؟
05:42
فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية
05:40
فيديو - أغرب طريقة لتسجيل هدف بنكهة أنثوية
05:37
أسعار تذاكر بطولة أميركا المفتوحة تثير الجدل
10:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026