بيكفورد والـ "Smelling Salts"، ما سرّ استخدامها؟

عادة منتشرة لدى بعض الرياضيين

شوهد حارس مرمى منتخب في مناسبات عدة، وهو يستخدم ما يُعرف بـ "Smelling Salts" أو "أملاح الاستنشاق"، وهي عادة منتشرة لدى بعض الرياضيين بهدف الحصول على دفعة سريعة ومؤقتة من اليقظة والتركيز.

وتحتوي هذه المواد على الأمونيا أو مركباتها، التي تؤدي عند استنشاقها إلى تهييج الأغشية داخل الأنف والجهاز التنفسي، ما يثير بصورة انعكاسية شهيقاً قوياً ويحفّز الجهاز العصبي الودّي المسؤول عن استجابة الجسم المعروفة بـ "Fight or Flight"، الأمر الذي قد يمنح الرياضي شعوراً مؤقتاً بزيادة اليقظة والاستعداد.

لكن رغم استخدامها من قبل بعض الرياضيين، لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أنها تحسّن القوة أو الأداء الرياضي فعلياً، وتشير مواقع في المقابل إلى أن تأثيرها يظهر سريعاً ويكون قصير المدة، فيما قد يؤدي الإفراط في استخدامها إلى تهيّج الأنف والجهاز التنفسي ومضاعفات أخرى.





