فيديو - زفيريف يمازح صديقة خصمه بعد النهائي

حوّل الألماني ألكسندر زفيريف لحظة تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة إلى مشهد طريف
، بعدما مازح نجمة كرة القدم
الأميركية ترينيتي رودمان، صديقة منافسه بن شيلتون، عقب فوزه في النهائي على ملعب آرثر آش في نيويورك
.
وحسم زفيريف المباراة بأربع مجموعات، (6-3) و(7-6) و(5-7) و(6-2)، ليتوّج بأوّل ألقابه في فلاشينغ ميدوز وثاني ألقابه الكبرى خلال الموسم، بعد تتويجه في رولان غاروس.
وكانت رودمان قد قطعت نحو 200 ميل من واشنطن
إلى نيويورك بعد مشاركتها مع واشنطن
سبيريت أمام بوسطن ليغاسي، في مباراة خسرها فريقها (3-0)، في محاولة للحاق بالنهائي ودعم شيلتون في أّول مباراة نهائية له ببطولات الغراند سلام. ووصلت إلى المدرجات قبل نهاية اللقاء، مرتدية قميصًا يحمل صورة شيلتون.
وخلال كلمة
التتويج، التفت زفيريف إلى رودمان وقال مازحًا: "ظننت أنّ لديك مباراة اليوم
. أنت تميمة الحظ... ليس اليوم، لكن عادة".
بدوره، أشاد شيلتون بالمجهود الذي بذلته رودمان للحضور، مؤكّدًا أنّ مجرد محاولتها الوصول إلى نيويورك رغم ضيق الوقت تعني له الكثير. وكانت رودمان قد حضرت أيضًا انتصار شيلتون على كارلوس ألكاراز في ربع النهائي، فيما اعتاد الثنائي
دعم بعضهما في المنافسات منذ إعلان علاقتهما في آذار - مارس
2025 مرارًا وتكرارًا.