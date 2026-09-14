فيديو - زفيريف يمازح صديقة خصمه بعد النهائي

"You're the lucky charm … not today but usually.” 😅



Alexander Zverev to Trinity Rodman after he beat her boyfriend Ben Shelton in the US Open Final 🎾 pic.twitter.com/W9q60Yuwor — ESPN (@espn) September 13, 2026

حوّل الألماني ألكسندر زفيريف لحظة تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة إلى ، بعدما مازح نجمة الأميركية ترينيتي رودمان، صديقة منافسه بن شيلتون، عقب فوزه في النهائي على ملعب آرثر آش في .وحسم زفيريف المباراة بأربع مجموعات، (6-3) و(7-6) و(5-7) و(6-2)، ليتوّج بأوّل ألقابه في فلاشينغ ميدوز وثاني ألقابه الكبرى خلال الموسم، بعد تتويجه في رولان غاروس.وكانت رودمان قد قطعت نحو 200 ميل إلى نيويورك بعد مشاركتها مع سبيريت أمام بوسطن ليغاسي، في مباراة خسرها فريقها (3-0)، في محاولة للحاق بالنهائي ودعم شيلتون في أّول مباراة نهائية له ببطولات الغراند سلام. ووصلت إلى المدرجات قبل نهاية اللقاء، مرتدية قميصًا يحمل صورة شيلتون.وخلال التتويج، التفت زفيريف إلى رودمان وقال مازحًا: "ظننت أنّ لديك مباراة . أنت تميمة الحظ... ليس اليوم، لكن عادة".بدوره، أشاد شيلتون بالمجهود الذي بذلته رودمان للحضور، مؤكّدًا أنّ مجرد محاولتها الوصول إلى نيويورك رغم ضيق الوقت تعني له الكثير. وكانت رودمان قد حضرت أيضًا انتصار شيلتون على كارلوس ألكاراز في ربع النهائي، فيما اعتاد دعم بعضهما في المنافسات منذ إعلان علاقتهما في آذار - 2025 مرارًا وتكرارًا.