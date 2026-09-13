يامال: أستحق الكرة الذهبية هذا العام

وضع لامين يامال نفسه في مقدمة سباق الذهبية لعام 2026، مؤكّدًا أنّه يرى نفسه الأحق بالجائزة هذا العام، مع اعتباره كيليان مبابي منافسه الأبرز على لقب أفضل لاعب في .وجاءت تصريحات نجم خلال مقابلة مع برنامج "أونيفيرسو فالدانو"، من المقرر عرضها كاملة الجمعة المقبل، بعدما نُشرت مقتطفات منها في الصحافة .وقال يامال: "بصراحة، أعتقد أنّ هناك لاعبَين اثنَين فقط هما الأفضل في العالم، لكنّني أستحقّ الجائزة هذا العام"، قبل أن يضيف أنّ مبابي وهو يشكّلان الأفضل حاليًا، وأنّ "من يشاهد المباريات يعرف ذلك".ويأتي موقف الدولي الإسباني بعد موسم حافل توّج خلاله مع منتخب بكأس العالم، إلى جانب فوزه بالدوري الإسباني مع برشلونة، ما عزز حضوره بين أبرز المرشحين للجائزة.وكان مبابي قد أكد بدوره قبل أيام أن الكرة الذهبية جائزة فردية رغم أهمية الألقاب الجماعية، مشيرًا إلى أنه قدم هذا العام مستويات مختلفة تجعله يرى نفسه قادرًا على الفوز بها. وكان يامال قد حل ثانيًا في النسخة الماضية.ومن المقرّر إقامة حفل الكرة الذهبية في 26 تشرين الأوّل - أكتوبر، وسط منافسة قوية يتصدّرها اسما يامال ومبابي.