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يامال: أستحق الكرة الذهبية هذا العام

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يامال: أستحق الكرة الذهبية هذا العام
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رياضة

2026-09-13 | 18:54
يامال: أستحق الكرة الذهبية هذا العام

يرى نفسه الأحق بالجائزة هذا العام، مع اعتباره كيليان مبابي منافسه الأبرز على لقب أفضل لاعب في العالم

وضع لامين يامال نفسه في مقدمة سباق الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكّدًا أنّه يرى نفسه الأحق بالجائزة هذا العام، مع اعتباره كيليان مبابي منافسه الأبرز على لقب أفضل لاعب في العالم.
وجاءت تصريحات نجم برشلونة خلال مقابلة مع برنامج "أونيفيرسو فالدانو"، من المقرر عرضها كاملة الجمعة المقبل، بعدما نُشرت مقتطفات منها في الصحافة الإسبانية.
وقال يامال: "بصراحة، أعتقد أنّ هناك لاعبَين اثنَين فقط هما الأفضل في العالم، لكنّني أستحقّ الجائزة هذا العام"، قبل أن يضيف أنّ مبابي وهو يشكّلان الثنائي الأفضل حاليًا، وأنّ "من يشاهد المباريات يعرف ذلك".
ويأتي موقف الدولي الإسباني بعد موسم حافل توّج خلاله مع منتخب إسبانيا بكأس العالم، إلى جانب فوزه بالدوري الإسباني مع برشلونة، ما عزز حضوره بين أبرز المرشحين للجائزة.
وكان مبابي قد أكد بدوره قبل أيام أن الكرة الذهبية جائزة فردية رغم أهمية الألقاب الجماعية، مشيرًا إلى أنه قدم هذا العام مستويات مختلفة تجعله يرى نفسه قادرًا على الفوز بها. وكان يامال قد حل ثانيًا في النسخة الماضية.
ومن المقرّر إقامة حفل الكرة الذهبية في 26 تشرين الأوّل - أكتوبر، وسط منافسة قوية يتصدّرها اسما يامال ومبابي.
 

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لامين يامال

الكرة الذهبية

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