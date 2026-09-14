فيديو - فيران يربك الأرقام في باريس

يواصل فيران توريس بدايته القوية مع سان جيرمان، بعدما سجّل ستة أهداف في أول خمس مباريات له بقميص الفريق الفرنسي، في رقم يعكس سرعة تأقلمه مع تجربته الجديدة في باريس.والأبرز في انطلاقة المهاجم الإسباني أن أهدافه الستة جاءت من أول ست تسديدات له بين الخشبات الثلاث، إذ تحوّلت كلّ محاولة على المرمى إلى هدف، وهو معدّل استثنائي يصعب الحفاظ عليه لفترة طويلة.وافتتح فيران مشواره بثنائية في ظهوره الأول، قبل أن يمرّ بمباراتين من دون تسجيل، ثمّ عاد بقوّة خلال أسبوع مميّز. وسجّل ثلاثيّة في أمام سلوفان براتيسلافا، قبل أن يحرز هدف الفوز على بريست بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي.وأشاد ديمبيلي، الذي سبق له اللعب إلى جانب فيران في ، بزميله الجديد، واصفًا إيّاه بالمهاجم الحقيقي أيضًا على اللعب عبر الأطراف، ومشيرًا إلى جودة تحركاته وسهولة العثور عليه بالتمريرات.وأكد الفائز بالكرة الذهبية أنّ معرفته السابقة بتحرّكات زميله خلال فترتهما مع برشلونة تجعل التفاهم بينهما أسهل داخل الثلث الهجومي في المباريات.وبين الأرقام والإشادة، يبدو أن فيران وجد سريعًا مكانه داخل هجوم باريس سان جيرمان، في بداية تمنحه دفعة كبيرة مع بطل .