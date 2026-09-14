الكحول يتسبّب بسحب رخصة نجل مالديني

فقد دانيال مالديني، نجل أسطورة وإيطاليا ، رخصة قيادته بعد حادث سير وقع في فجر الأحد، بعدما أظهرت الفحوص أنّه كان يقود تحت تأثير .وكان التصادم قد وقع قرابة الساعة 5:15 صباحًا بين سيارة مالديني ومركبة أخرى، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة.وخضع اللاعب ، البالغ 24 عامًا، لاختبارَي تنفّس سجّلا 0.91 و0.89 غرامًا من الكحول في الليتر، أي أعلى من الحد القانوني في البالغ 0.5 غرام.ونُقل مالديني إلى المستشفى لإجراء فحوص إضافية، فيما كالياري لاحقًا أنّ اختبارات السموم جاءت سلبيّة، مؤكّدًا عودته إلى تدريبات الفريق بصورة طبيعية بعد استكمال الإجراءات الطبية.وأوقفت السلطات رخصة قيادة اللاعب على خلفيّة الحادث، بينما امتنع محاميه عن التعليق على القضية أو تقديم تفاصيل إضافيّة بشأن الخطوات القانونية المقبلة.ويخوض مالديني حاليًا تجربته مع كالياري، بعد محطات مع ميلان وأتالانتا ولاتسيو، كما سبق له تمثيل المنتخب الإيطالي في ستّ مباريات.