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الكحول يتسبّب بسحب رخصة نجل مالديني

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الكحول يتسبّب بسحب رخصة نجل مالديني
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رياضة

2026-09-14 | 19:27
الكحول يتسبّب بسحب رخصة نجل مالديني

فقد دانيال مالديني، نجل أسطورة ميلان وإيطاليا باولو مالديني، رخصة قيادته بعد حادث سير

فقد دانيال مالديني، نجل أسطورة ميلان وإيطاليا باولو مالديني، رخصة قيادته بعد حادث سير وقع في ميلانو فجر الأحد، بعدما أظهرت الفحوص أنّه كان يقود تحت تأثير الكحول.
وكان التصادم قد وقع قرابة الساعة 5:15 صباحًا بين سيارة مالديني ومركبة أخرى، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة. 
وخضع اللاعب الإيطالي، البالغ 24 عامًا، لاختبارَي تنفّس سجّلا 0.91 و0.89 غرامًا من الكحول في الليتر، أي أعلى من الحد القانوني في إيطاليا البالغ 0.5 غرام. 
ونُقل مالديني إلى المستشفى لإجراء فحوص إضافية، فيما أعلن نادي كالياري لاحقًا أنّ اختبارات السموم جاءت سلبيّة، مؤكّدًا عودته إلى تدريبات الفريق بصورة طبيعية بعد استكمال الإجراءات الطبية.
وأوقفت السلطات رخصة قيادة اللاعب على خلفيّة الحادث، بينما امتنع محاميه عن التعليق على القضية أو تقديم تفاصيل إضافيّة بشأن الخطوات القانونية المقبلة.
ويخوض مالديني حاليًا تجربته مع كالياري، بعد محطات مع ميلان وأتالانتا ولاتسيو، كما سبق له تمثيل المنتخب الإيطالي في ستّ مباريات.
 

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الكحول يتسبّب بسحب رخصة نجل مالديني

رياضة

كرة القدم

دانيال مالديني

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