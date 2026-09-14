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فستان شقيقة مونتويا يكلّف فريقه غرامة

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فستان شقيقة مونتويا يكلّف فريقه غرامة
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رياضة

2026-09-14 | 19:28
فستان شقيقة مونتويا يكلّف فريقه غرامة

ظهرت بولينا، ابنة سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا، قرب سيارة شقيقها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا

تسبّب فستان ارتدته بولينا مونتويا، شقيقة سائق الفورمولا 2 سيباستيان مونتويا، بغرامة غير معتادة بلغت 500 يورو على فريق بريما خلال جولة مدريد، بعدما دخلت منطقة العمل المحاذية لخط الحظائر بملابس لا تتوافق مع لوائح السلامة.
وظهرت بولينا، ابنة سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا، قرب سيارة شقيقها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا خلال التجارب التأهيلية، فيما تنص اللوائح على ضرورة ارتداء السراويل الطويلة في هذه المنطقة أثناء الحصص الرسمية. 
وحاول فريق بريما توضيح أنّ بولينا كانت ضيفة وليست ضمن الطاقم العامل، إلّا أنّ الحكّام رفضوا الاعتراض، مؤكّدين أنّ الفريق يتحمّل مسؤولّية الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المناطق المخصّصة للعمل، بما في ذلك الضيوف.
وفرضت الغرامة على الفريق بوصفه المشارك المسؤول، وليس على بولينا شخصيًا، في واحدة من أغرب العقوبات التي شهدتها نهاية الأسبوع في مدريد، خصوصًا أن المخالفة لم تتعلق بالسيارة أو بأداء السائق على الحلبة.
ولم تمر الحادثة من دون رد طريف، إذ نشرت بولينا لاحقًا صورة لها مرتدية سروالًا، وأرفقتها بعبارة «الملابس المناسبة»، في إشارة ساخرة إلى الغرامة التي تسبب بها ظهورها قرب سيارة شقيقها، لتتحول الواقعة سريعًا إلى حديث متابعي رياضة المحركات على مواقع التواصل. 
 

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