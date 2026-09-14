فستان شقيقة مونتويا يكلّف فريقه غرامة

تسبّب فستان ارتدته بولينا مونتويا، شقيقة سائق الفورمولا 2 سيباستيان مونتويا، بغرامة غير معتادة بلغت 500 على فريق بريما خلال جولة ، بعدما دخلت منطقة العمل المحاذية لخط الحظائر بملابس لا تتوافق مع لوائح السلامة.وظهرت بولينا، ابنة سائق الفورمولا 1 السابق خوان مونتويا، قرب سيارة شقيقها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا خلال التجارب التأهيلية، فيما تنص اللوائح على ضرورة ارتداء السراويل الطويلة في هذه المنطقة أثناء الحصص الرسمية.وحاول فريق بريما توضيح أنّ بولينا كانت ضيفة وليست ضمن الطاقم العامل، إلّا أنّ الحكّام رفضوا الاعتراض، مؤكّدين أنّ الفريق يتحمّل مسؤولّية الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المناطق المخصّصة للعمل، بما في ذلك الضيوف.وفرضت الغرامة على الفريق بوصفه المشارك المسؤول، وليس على بولينا شخصيًا، في واحدة من أغرب التي شهدتها نهاية الأسبوع في مدريد، خصوصًا أن المخالفة لم تتعلق بالسيارة أو بأداء السائق على الحلبة.ولم تمر الحادثة من دون رد ، إذ نشرت بولينا لاحقًا صورة لها مرتدية سروالًا، وأرفقتها بعبارة «الملابس المناسبة»، في إشارة ساخرة إلى الغرامة التي تسبب بها ظهورها قرب سيارة شقيقها، لتتحول الواقعة سريعًا إلى حديث متابعي رياضة المحركات على مواقع التواصل.