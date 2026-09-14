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غرامات بالجملة في بطولة أميركا المفتوحة

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غرامات بالجملة في بطولة أميركا المفتوحة
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رياضة

2026-09-14 | 19:29
غرامات بالجملة في بطولة أميركا المفتوحة

فرضت بطولة أميركا المفتوحة سلسلة غرامات مالية على عدد من اللاعبين

فرضت بطولة أميركا المفتوحة سلسلة غرامات مالية على عدد من اللاعبين بسبب مخالفات سلوكية وتجهيزية خلال نسخة 2026، في قائمة تجاوز مجموعها 120 ألف دولار وفق العقوبات المعلنة.
وكان الفرنسي كورنتان موتيه من أبرز المعاقَبين، بعدما فُرضت عليه غرامتان بلغ مجموعهما 15 ألف دولار: 5 آلاف بسبب إساءة استخدام المضرب أو المعدّات، و10 آلاف بسبب مخالفة قواعد الملابس أو التجهيزات.
كما عوقب مواطنه تيرينس أتمان بغرامة 7500 دولار بسبب إساءة لفظيّة خلال مباراته في الدور الأوّل، بعد جداله الحادّ مع أحد أفراد الطاقم الطبّي، فيما فُرضت غرامة قدرها 5 آلاف دولار على آرثر فيس، و2500 دولار على آرثر جيا، بسبب إساءة استخدام المضرب والمعدات.
ولم تقتصر العقوبات على منافسات الرجال، إذ غرّمت أرينا سابالينكا 7500 دولار بعد نهائي السيدات أمام إيلينا ريباكينا، بعدما حطمت مضربها إثر خسارتها المباراة.
وكانت سابالينكا قد أظهرت غضبًا واضحًا عقب النهائي، الذي أنهى محاولتها للفوز باللقب للعام الثالث تواليًا، فيما توّجت ريباكينا بأول ألقابها في فلاشينغ ميدوز وصعدت إلى صدارة التصنيف العالمي.
وتعيد الغرامات تسليط الضوء على تشدد بطولات الغراند سلام في التعامل مع المخالفات السلوكية داخل الملاعب.
 

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رياضة

التنس

إيلينا ريباكينا

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