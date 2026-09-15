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فيديو - ركلة مشجّع تُسقط درّاجًا

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فيديو - ركلة مشجّع تُسقط درّاجًا
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رياضة

2026-09-15 | 11:55
فيديو - ركلة مشجّع تُسقط درّاجًا

ركل أحد المتفرّجين عبوة باتجاه مجموعة الدرّاجين

شهدت المرحلة الأولى من سباق "جيرو دابروتسو" في إيطاليا حادثًا غريبًا، بعدما ركل أحد المتفرّجين عبوة باتجاه مجموعة الدرّاجين، ما تسبب في سقوط الأميركي بيتون بروكل من فريق "EF Education-Aevolo". 
ووقعت الحادثة قبل نحو 25 كيلومترًا من خطّ النهاية، عندما ألقى أحد الدراجين عبوm نحو جانب الطريق، قبل أن يعيدها المشجع بركلة إلى داخل مسار السباق. 
واضطر عدد من المتسابقين إلى الانحراف سريعًا لتفاديها، فيما اصطدم بروكل بالعجلة الخلفية للدراج الذي أمامه وسقط أرضًا. 
ولم يتّضح ما إذا كان المشجّع قد تعمّد إعادة العبوة إلى مسار الدراجين أو أن ركلته جاءت من دون قصد لإحداث ضرر، وبحسب التقارير، لم يتعرض بروكل، البالغ 19 عامًا، لإصابة خطيرة، وتمكن من مواصلة السباق بعد الحادث، وهو كان يخوض ثالث سباق احترافي فقط في مسيرته. 
وأقيمت المرحلة الافتتاحية الثلاثاء بين كوبيلّو وكازالينكونترادا لمسافة 155 كيلومترًا، ضمن سباق يستمر حتى 18 أيلول - سبتمبر.
 

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