ديوكوفيتش ينهي حقبة عمرها 24 عامًا

تراجع الصربي ديوكوفيتش إلى المركز 12 في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس، ليغادر قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى طويلة، ويضع حدًا لحقبة استمرت قرابة 24 عامًا.وبهذا التراجع، أصبحت هذه المرة الأولى منذ تشرين الأوّل - أكتوبر 2002 التي تخلو فيها المراكز العشرة الأولى من أي لاعب من الثلاثي نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر ورافاييل نادال، الذين سيطروا على اللعبة لسنوات طويلة.وجاء هبوط ديوكوفيتش سبعة مراكز بعد فقدانه نقاطًا مهمة، عقب خروجه المبكر من بطولة أميركا المفتوحة. وكان الصربي قد ودّع المنافسات من الدور الأوّل أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني، بخمس مجموعات انتهت (7-6) و(5-7) و(4-6) و(6-2) و(6-1).ويبلغ ديوكوفيتش 39 عامًا، وهو آخر أفراد الثلاثي الكبير الذي لا يزال يشارك في المنافسات، بعد اعتزال فيدرر عام 2022 ونادال عام 2024.وكان آخر تصنيف للرجال من دون أي من الثلاثة ضمن العشرة الأوائل قد صدر قبل أن يبدأ ديوكوفيتش مسيرته الاحترافية فعليًا على أعلى مستوى، ما يمنح التغيير الجديد بعدًا تاريخيًا يتجاوز مجرد تراجع لاعب في جدول التصنيف، ويعكس انتقال اللعبة إلى جيل جديد تقوده أسماء مختلفة بعد أكثر من عقدين من الهيمنة، في واحدة من أبرز تحولات التنس الحديث.