فيديو – تسديدة رائعة تهزّ الشباك في إسبانيا

سجّل عليو تراوري، لاعب فياروبليدو، واحدًا من أجمل أهداف الجولة في دوري
الدرجة الخامسة الإسباني، خلال الفوز الكبير على فياروبيا (4-0) ضمن منافسات المجموعة 18 من "تيرسيرا فيديراسيون".
وجاء الهدف بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، بعدما وصلت الكرة
إلى تراوري خارج منطقة الجزاء، فأطلق تسديدة "على الطائر" من مسافة بعيدة، باغتت الحارس أدري ريال
واستقرت في الشباك، مانحة فياروبليدو التقدم 2-0 مبكرًا.
وكان الضيوف قد افتتحوا التسجيل بعد 54 ثانية فقط بواسطة دياصي يايا، قبل أن يضاعف تراوري النتيجة بعد أقل من دقيقة. وأضاف مامادو توري
الهدف الثالث في الدقيقة 36، فيما اختتم أوسكار
كوادرو الرباعية في الدقيقة 87.
وأربك الهدفان المبكران أصحاب الأرض
، الذين وجدوا أنفسهم متأخرين بثنائية قبل مرور دقيقتين، فيما واصل فياروبليدو فرض أفضليته حتى النهاية.
ويبلغ تراوري 22 عامًا، وانضم إلى فياروبليدو هذا الصيف لتعزيز الخط الهجومي، قادمًا من مونتانيسا، بعدما سبق له اللعب في عدد من أندية الدرجات الأدنى في إسبانيا
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