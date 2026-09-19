فيديو – تسديدة رائعة تهزّ الشباك في إسبانيا

Tercera Federación. Grupo 18. Uno de los golazos del fin de semana y temporada.



Traoré para el @CPVillarrobledo. BOF.

pic.twitter.com/ep4mkIz7pt — Offsider (@Offsider_ES) September 19, 2026

سجّل عليو تراوري، لاعب فياروبليدو، واحدًا من أجمل أهداف الجولة في الدرجة الخامسة الإسباني، خلال الفوز الكبير على فياروبيا (4-0) ضمن منافسات المجموعة 18 من "تيرسيرا فيديراسيون".وجاء الهدف بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، بعدما وصلت إلى تراوري خارج منطقة الجزاء، فأطلق تسديدة "على الطائر" من مسافة بعيدة، باغتت الحارس أدري واستقرت في الشباك، مانحة فياروبليدو التقدم 2-0 مبكرًا.وكان الضيوف قد افتتحوا التسجيل بعد 54 ثانية فقط بواسطة دياصي يايا، قبل أن يضاعف تراوري النتيجة بعد أقل من دقيقة. وأضاف مامادو الهدف الثالث في الدقيقة 36، فيما اختتم كوادرو الرباعية في الدقيقة 87.وأربك الهدفان المبكران أصحاب ، الذين وجدوا أنفسهم متأخرين بثنائية قبل مرور دقيقتين، فيما واصل فياروبليدو فرض أفضليته حتى النهاية.ويبلغ تراوري 22 عامًا، وانضم إلى فياروبليدو هذا الصيف لتعزيز الخط الهجومي، قادمًا من مونتانيسا، بعدما سبق له اللعب في عدد من أندية الدرجات الأدنى في .