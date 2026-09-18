أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

هاري كين يحطّم رقمًا صمد 49 عامًا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هاري كين يحطّم رقمًا صمد 49 عامًا
A-
A+

رياضة

2026-09-18 | 18:26
هاري كين يحطّم رقمًا صمد 49 عامًا

أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البوندسليغا

دخل هاري كين تاريخ الدوري الألماني، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البوندسليغا، خلال فوز بايرن ميونيخ الكبير على أونيون برلين (7-0) مساء أمس الجمعة على ملعب "أليانز أرينا".
ووصل قائد منتخب إنجلترا إلى الهدف رقم 100 في ظهوره الـ98 فقط في المسابقة، بعدما سجّل من ركلة جزاء في الدقيقة 39، محطّمًا الرقم السابق المسجّل باسم ديتر مولر، الذي احتاج إلى 129 مباراة للوصول إلى العدد نفسه.
ولم يكتف كين بالرقم التاريخي، إذ عاد في الدقيقة 54 ليسجّل هدفه الثاني في المباراة والـ101 في مسيرته بالدوري الألماني، بعدما حوّل عرضيّة مايكل أوليسي برأسه إلى الشباك.
وكان جمال موسيالا قد افتتح التسجيل لبايرن، قبل أن يضيف أوليسي ثلاثيّة، فيما سجّل إسماعيل الصيباري الهدف الخامس، ليكمل الفريق البافاري سباعيتّه أمام جماهيره.
ويعني ذلك أنّ كين وصل إلى المئة بفارق 31 مباراة أقلّ من مولر، في رقم يعكس سرعة تأقلمه مع الكرة الألمانية منذ موسمه الأول.
وانضم كين إلى بايرن في صيف 2023 قادمًا من توتنهام، ومنذ وصوله حافظ على معدل تهديفي استثنائي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته في ألمانيا، ويواصل كتابة أرقام قياسية بقميص النادي البافاري.
 

مقالات ذات صلة

بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا
2026-07-25

بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا

كريستيانو رونالدو يحطم رقماً تاريخياً ويتفوق على ميسي في المونديال
2026-06-24

كريستيانو رونالدو يحطم رقماً تاريخياً ويتفوق على ميسي في المونديال

فيديو - مشعوذ "يفكّ" هاري كين بعد تعادل إنكلترا وغانا
2026-06-25

فيديو - مشعوذ "يفكّ" هاري كين بعد تعادل إنكلترا وغانا

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في السعودية
2026-08-29

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في السعودية

هاري كين يحطّم رقمًا صمد 49 عامًا

رياضة

كرة القدم

هاري كين

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو – لاعبو فينيسيا يصلون إلى الملعب بطريقة مميّزة
فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية
18:25

فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية

من المقرّر نشر نحو 400 شرطي لتأمين اللقاء، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد المعتاد

18:25

فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية

من المقرّر نشر نحو 400 شرطي لتأمين اللقاء، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد المعتاد

كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح
18:23

كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح

التقى صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا بالنجم المصري محمد صلاح

18:23

كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح

التقى صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا بالنجم المصري محمد صلاح

بالمر يفضح تفاصيل لعبة فيُحظر حسابه
18:21

بالمر يفضح تفاصيل لعبة فيُحظر حسابه

بدأ بثًا مباشرًا للعبة " EA Sports FC 27" قبل الموعد المسموح بعرضها للجمهور

18:21

بالمر يفضح تفاصيل لعبة فيُحظر حسابه

بدأ بثًا مباشرًا للعبة " EA Sports FC 27" قبل الموعد المسموح بعرضها للجمهور

اخترنا لكم
فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية
18:25
كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح
18:23
بالمر يفضح تفاصيل لعبة فيُحظر حسابه
18:21
ماني يفتتح مشروعًا ضخمًا في مسقط رأسه
18:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026