هاري كين يحطّم رقمًا صمد 49 عامًا

دخل هاري كين تاريخ الدوري الألماني، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البوندسليغا، خلال فوز الكبير على أونيون برلين (7-0) مساء أمس الجمعة على ملعب "أليانز أرينا".ووصل قائد منتخب إلى الهدف رقم 100 في ظهوره الـ98 فقط في المسابقة، بعدما سجّل من ركلة جزاء في الدقيقة 39، محطّمًا الرقم السابق المسجّل ديتر مولر، الذي احتاج إلى 129 مباراة للوصول إلى العدد نفسه.ولم يكتف كين بالرقم التاريخي، إذ عاد في الدقيقة 54 ليسجّل هدفه الثاني في المباراة والـ101 في مسيرته بالدوري الألماني، بعدما حوّل عرضيّة أوليسي برأسه إلى الشباك.وكان موسيالا قد افتتح التسجيل لبايرن، قبل أن يضيف أوليسي ثلاثيّة، فيما سجّل الصيباري الهدف الخامس، ليكمل الفريق البافاري سباعيتّه أمام جماهيره.ويعني ذلك أنّ كين وصل إلى المئة بفارق 31 مباراة أقلّ من مولر، في رقم يعكس سرعة تأقلمه مع منذ موسمه الأول.وانضم كين إلى بايرن في صيف 2023 قادمًا من توتنهام، ومنذ وصوله حافظ على معدل تهديفي استثنائي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته في ، ويواصل كتابة أرقام قياسية بقميص النادي البافاري.