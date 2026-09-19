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فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي

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فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي
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رياضة

2026-09-19 | 19:24
فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي

نجح ويليامز في التصدّي للمحاولة في البداية، لكنّه لم يتمكن من السيطرة على الكرة

تحوّلت محاولة الحارس رونوين ويليامز لإنقاذ ماميلودي صنداونز إلى هدف غريب في مرماه، خلال مواجهة الأهلي السعودي ضمن كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ التابعة لكأس القارات للأندية.
وكان صنداونز قد تقدّم في الدقيقة 17 برأسية البرتغالي نونو سانتوس، لكنّ الأهلي احتاج إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل بطريقة غير متوقعة.
ووصلت الكرة إلى فراس البريكان داخل منطقة الجزاء، ليسدد من مسافة قريبة، فنجح ويليامز في التصدّي للمحاولة في البداية، لكنّه لم يتمكن من السيطرة على الكرة، لترتد وتصطدم به مجددًا قبل أن تتجاوز خط المرمى، ويُحتسب الهدف عكسيًا باسم حارس صنداونز في الدقيقة 19.
ورغم الخطأ، تمكّن الفريق الجنوب أفريقي من استعادة تقدّمه في الدقيقة 80، عندما سجّل سانتوس هدفه الثاني برأسية أخرى، لينتهي اللقاء بفوز صنداونز 2-1 وتأهله إلى المرحلة التالية من كأس القارات.
وبذلك خرج الأهلي من البطولة، فيما واصل صنداونز مشواره نحو كأس التحدي، حيث سيواجه بطل مواجهة قارتي الأميركيتين.

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رياضة

كرة القدم

نونو سانتوس

ماميلودي صنداونز

رونوين ويليامز

الأهلي السعودي

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