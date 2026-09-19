فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي

عودة سريعة للنتيجة! هدف عكسي بواسطة حارس صن داونز رونوين ويليامز يمنح التعادل للأهلي ⚽️🟢#الأهلي_صنداونز#نادينا pic.twitter.com/6ySsnexYiv — MBC Action (@mbcaction) September 19, 2026

تحوّلت محاولة الحارس رونوين ويليامز لإنقاذ ماميلودي صنداونز إلى هدف غريب في مرماه، خلال مواجهة السعودي ضمن كأس وآسيا والمحيط الهادئ التابعة لكأس القارات للأندية.وكان صنداونز قد تقدّم في الدقيقة 17 برأسية نونو سانتوس، لكنّ الأهلي احتاج إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل بطريقة غير متوقعة.ووصلت إلى البريكان داخل منطقة الجزاء، ليسدد من مسافة قريبة، فنجح ويليامز في التصدّي للمحاولة في البداية، لكنّه لم يتمكن من السيطرة على الكرة، لترتد وتصطدم به مجددًا قبل أن تتجاوز خط المرمى، ويُحتسب الهدف عكسيًا حارس صنداونز في الدقيقة 19.ورغم الخطأ، تمكّن الفريق الجنوب أفريقي من استعادة تقدّمه في الدقيقة 80، عندما سجّل سانتوس هدفه الثاني برأسية أخرى، لينتهي اللقاء بفوز صنداونز 2-1 وتأهله إلى المرحلة التالية من كأس القارات.وبذلك خرج الأهلي من البطولة، فيما واصل صنداونز مشواره نحو كأس ، حيث سيواجه بطل مواجهة قارتي الأميركيتين.