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فيديو – حتّى موظّفو مارسيليا يطلبون توقيع توريس

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فيديو – حتّى موظّفو مارسيليا يطلبون توقيع توريس
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رياضة

2026-09-21 | 06:40
فيديو – حتّى موظّفو مارسيليا يطلبون توقيع توريس

طلب أحد منظّمي ملعب "فيلودروم"، معقل مارسيليا، توقيع النجم الإسباني فيران توريس

تحوّلت نهاية كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان إلى مشهد غير مألوف، بعدما طلب أحد منظّمي ملعب "فيلودروم"، معقل مارسيليا، توقيع النجم الإسباني فيران توريس عقب فوز الفريق الباريسي (2-1)، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
وأظهرت اللقطة موظّفًا في الملعب يقترب من توريس بعد صافرة النهاية، حاملًا قميصًا لمنتخب إسبانيا، قبل أن يتوقّف مهاجم باريس سان جيرمان ويمنحه توقيعه ثمّ يواصل طريقه، رغم أن المشهد جاء داخل معقل الغريم التقليدي لفريقه.
وكان توريس قد لعب دورًا حاسمًا في المباراة، بعدما افتتح التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 66 بضربة رأس إثر عرضية من ديزيريه دويه. وأدرك أنخيل غوميز التعادل لمارسيليا في الدقيقة 72، قبل أن يسجل ماركينيوس هدف الفوز بعد دقيقتين.
ورفع المهاجم الإسباني رصيده إلى سبعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها أربعة في الدوري الفرنسي، مواصلاً بدايته القوية منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
وجاء طلب التوقيع بعد دقائق من نهاية مواجهة مشحونة بين الغريمين، حسمها الفريق الباريسي بهدف متأخّر حاسم.
واختير توريس أفضل لاعب في المباراة، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "فيلودروم" في مدينة مارسيليا، بعدما أسهم مباشرة في منح فريقه ثلاث نقاط خارج أرضه.
 

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