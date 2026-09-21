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فيديو - جماهير طرابزون تقصد "صخرة صلاح"

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فيديو - جماهير طرابزون تقصد &quot;صخرة صلاح&quot;
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رياضة

2026-09-21 | 05:31
فيديو - جماهير طرابزون تقصد "صخرة صلاح"

تحوّلت صخرة جلس عليها النجم المصري محمد صلاح إلى محطّة يقصدها المشجّعون لالتقاط الصور

تحوّلت صخرة جلس عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، خلال جولة في هضبة كورتدير قرب طرابزون، إلى محطّة يقصدها المشجّعون لالتقاط الصور وتقليد الوضعيّة التي ظهر بها قائد منتخب مصر.
وبدأت القصة بعدما نشر صلاح صورًا من زيارته للمنطقة الطبيعيّة خلال يوم راحته، عقب جولة شملت دير سوميلا، قبل أن يبدأ الزوّار في البحث عن الموقع والوصول إلى الصخرة نفسها.
وظهر مشجعون يصطفّون لانتظار دورهم في الجلوس على الصخرة بالطريقة ذاتها، بينما أطلق بعضهم عليها اسم "صلاحتاشي"، أي "صخرة صلاح" باللغة التركية، في إشارة إلى ارتباط الموقع بالنجم المصري.
كما وُضعت لافتة إرشاديّة بالقرب من المنطقة لتسهيل الوصول إلى الموقع، وسط اهتمام متزايد من الزوار وأصحاب المنشآت القريبة، الذين استفادوا من شهرة المكان خلال الأيام الأخيرة.
ويعيش صلاح بداية قوية مع طرابزون سبور منذ انتقاله إلى النادي التركي في آب - أغسطس الماضي، بعدما حظي باستقبال جماهيري كبير عند تقديمه رسميًا، قبل أن يعزّز حضوره بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة آخر في الفوز (4-0) على غلطة سراي السبت.
وبهذه الثلاثية، رفع صلاح رصيده إلى سبعة أهداف في ست مباريات بالدوري التركي، ليواصل انطلاقته الهجومية القوية مع فريقه هذا الموسم.
 

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كرة القدم

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طرابزون سبور

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