وزارة المالية بطلة لبطولة الوزارات ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي

اختُتمت على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية بطولة الوزارات في الميني فوتبول، التي نظّمتها وزارة والرياضة ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي في ، بتتويج فريق بطلاً بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق (6-4)، في لقاء حماسي.وأقيمت المباراة النهائية بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ووزير الصحة العامة الدكتور ركان الدين، إلى جانب عدد من الشخصيات والموظفين والمشجعين الذين واكبوا ختام البطولة وسط أجواء رياضية وحماسية مميزة.وجاء النهائي تتويجاً لسلسلة من المباريات التي جمعت فرقاً تمثل عدداً من الوزارات والإدارات العامة، في مبادرة هدفت من خلالها وزارة الشباب والرياضة إلى تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني داخل مؤسسات الدولة، وترسيخ روح التواصل والمنافسة الرياضية بين العاملين في القطاع العام.وفي ختام المباراة، جرى تتويج فريق وزارة المالية وسط أجواء احتفالية وحضور حاشد، لتُختتم بطولة الوزارات كإحدى أبرز محطات الأسبوع الرياضي في لبنان، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز دور الرياضة كمساحة جامعة بين مختلف مؤسسات وشرائح المجتمع اللبناني.