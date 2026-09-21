فيديو - كوب بيرة يشعل فوضى كلاسيكو البرتغال

Gostei especialmente deste vídeo onde o adepto das Águias arremessa um copo para a banca de baixo. pic.twitter.com/aqOmOo4551 — 𝓑𝓮𝓪 (@BeaPCou) September 21, 2026

شهد كلاسيكو وبنفيكا في الدوري توترًا خارج أرض الملعب، بعدما تسبّب إلقاء كوب بيرة من إحدى المقصورات في مشادّة حادّة واستنفار أمني داخل ملعب "دراغاو".وبدأت الفوضى عقب الهدف الثاني لبورتو، الذي سجّله فيكتور فروهولدت، حين تبادل عدد من مشجّعي أصحاب الاستفزازات مع أشخاص داخل إحدى مقصورات المدرّج الشرقي، قالت تقارير برتغاليّة إنّهم يُعتقد أنّهم من بنفيكا.ومع تصاعد التوتّر، أُلقيَ كوب بيرة من المقصورة باتّجاه جماهير بورتو الموجودة في المدرّجات السفليّة، لتتحرّك مجموعات من المشجّعين نحو المنطقة نفسها، ما دفع المنظّمين وعناصر الشرطة إلى التدخّل سريعًا لمنع اقتحام المقصورة واحتواء الموقف.وحدّدت السلطات هويّة عدد من الأشخاص الموجودين داخل المقصورة، وفق تقارير صحفيّة برتغالية، في أعقاب الحادثة.وكان بورتو قد حسم الكلاسيكو على أرضه بنتيجة (3-1)، في مباراة شهدت أيضًا طرد مدافع بنفيكا كليمان لينغليه خلال الشوط الأول.