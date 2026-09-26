فيديو - سلّة تاريخية في الدوري التركي

🚨 BURSA’DA İNANILMAZ SON! 😱😱



😳 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!



Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma pic.twitter.com/xnBHa1FTcL — Basket Merkezi™ (@BasketMerkez) September 25, 2026

أنهى توفاش مباراته الأولى في الدوري لكرة السلة بطريقة درامية، بعدما خطف الفوز على بيزابولز بوردو باندرما (90-89)، بفضل سلة مذهلة من قائده ييغيتجان سايبير في اللحظة من اللقاء الذي أقيم في بورصة.ودخل توفاش الربع الأخير متقدمًا (75-68)، بعدما أنهى الربع الأول لصالحه 27-16 وتقدم عند الاستراحة 48-47، لكن الضيوف عادوا بقوة ونجحوا في قلب النتيجة خلال الثواني الأخيرة، ليصبح أصحاب أمام خسارة محتملة مع بقاء أجزاء من الثانية فقط.وعند استئناف اللعب، وصلت إلى سايبير في ملعب فريقه، فأطلق تسديدة بعيدة جدًا قبل الصافرة مباشرة، لتعبر الملعب وتسقط داخل السلة، مانحة توفاش نقطتي الفوز وسط احتفالات كبيرة في صالة توفاش الرياضية.وأنهى سايبير المباراة برصيد 18 نقطة، ليصبح صاحب اللقطة الأبرز في افتتاح موسم 2026-2027 من الدوري التركي، فيما أضاف كل من برايس جونز وزاك ناتول 15 نقطة لتوفاش.وفي المقابل، كان كيو جي بيترسون أفضل مسجلي بوردو باندرما بـ31 نقطة، وأضاف زاك هانكينز 17 نقطة، لكن الفريق خرج خاسرًا رغم تقدمه في اللحظات الأخيرة، بينما بدأ توفاش موسمه بأكثر طريقة ممكنة إثارة، ويمنح جماهير بورصة واحدة من أكثر نهايات الجولة الأولى إثارة بوضوح.