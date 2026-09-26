الإيرلنديون يرفضون مواجهة "إسرائيل"

أعلن جيسون نايت، لاعب وسط منتخب إيرلندا، معارضته إقامة مباراتي بلاده أمام في الأمم الأوروبية، مؤكّدًا أنّ اللاعبين سيعقدون اجتماعًا داخليًا لمناقشة موقفهم قبل مواجهة الأحد في ديبريتسن بالمجر.وجاءت تصريحات نايت عقب خسارة إيرلندا أمام كوسوفو 1-0 في بريشتينا، الخميس، إذ قال إنّ المباراة "لا ينبغي أن تُقام"، مع إقراره بأنّها مقرّرة بالفعل. وأضاف أنّ المجموعة ستناقش المسألة بعمق وتحدد موقفًا مشتركًا قبل اللقاء.وبحسب صحيفة "آيرش تايمز"، لا يُتوقّع أن يتّجه اللاعبون إلى مقاطعة المباراة في اللحظات ، فيما يُرجح تبرعهم بمكافآت المباراتين إلى مؤسّسة خيرية تعمل في غزة.وتواجّه إيرلندا إسرائيل الأحد مساءً بمدينة ديبريتسن، قبل لقاء الإياب في 4 تشرسن الأوّل - أكتوبر بمدينة باتشكا توبولا الصربية، والذي سيُقام خلف أبواب مغلقة. كما أكّد الاتّحاد الإيرلندي عدم تخصيص تذاكر لمشجعي المنتخب في المباراتين لأسباب تشغيلية وأمنية.وفي خطوة منفصلة، قررت شبكة "RTÉ" تقليص تغطيتها للمواجهتين، من دون استوديو تحليلي أو معلّق تابع لها، مع الاكتفاء بالتعليق الدولي، تنفيذًا لالتزاماتها التعاقدية في البث.وتأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة في إيرلندا لمقاطعة المباراتين، بعدما وقّع أكثر من 160 رياضيًا رسالة تطالب بإعادة النظر في قراره.