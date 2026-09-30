توقيفات تهزّ الكرة التركية

أوقفت السلطات رئيس لجنة المركزية في ، فرحات غوندوغدو، وستة مسؤولين آخرين، ضمن تحقيق قضائي جديد يتعلق بإدارة ملف الحكام واتهامات بالتلاعب في التصنيفات والتعيينات وعمليات التقييم.ونُفذت المداهمات، الثلاثاء، في إسطنبول وأنقرة وإلازيغ ومانيسا، بإشراف في إسطنبول، وشملت منازل ومقار عمل ومكاتب المشتبه بهم.وتتناول التحقيقات ادعاءات بالتنمّر الوظيفي والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب التدخّل في تصنيف الحكّام ومنح المباريات وحرمان بعضهم من التعيينات من دون مبررات موضوعية.وشملت قائمة الموقوفين أيضًا رئيس جمعية الحكام الفاعلين، فردي كارادوروك، ونائب رئيس اللجنة السابق شاهين، والعضو السابق يونس يلدريم، إلى جانب مسؤولين آخرين في منظومة التحكيم.ويأتي التحقيق بعد أقل من عام على فضيحة مراهنات هزت التركية، إذ كشف الاتحاد وقتها أن 371 حكمًا من أصل 571 يملكون حسابات مراهنات، وأن 152 منهم كانوا يراهنون فعليًا، قبل إيقاف 149 حكمًا لفترات تراوحت بين ثمانية و12 شهرًا.ولم تعلن السلطات حتى الآن وجود صلة مباشرة بين التحقيق الجديد وملف المراهنات السابق، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحقّ الموقوفين، بعد مصادرة سجلّات جمعية الحكام ضمن التحقيق الجاري، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.