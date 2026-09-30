أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الاتحاد البرتغالي يتدخّل لحلّ خلاف رونالدو وجيسوس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد البرتغالي يتدخّل لحلّ خلاف رونالدو وجيسوس
A-
A+

رياضة

2026-09-30 | 08:39
الاتحاد البرتغالي يتدخّل لحلّ خلاف رونالدو وجيسوس

سافر رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينسا، إلى كوبنهاغن بصورة عاجلة

كشفت تقارير برتغالية عن تجاوز كريستيانو رونالدو والمدرّب جورجي جيسوس التوتّر الذي أعقب مباراة البرتغال والنرويج، بعدما عقد الطرفان محادثات جديدة مساء الثلاثاء، في وقت سافر فيه رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينسا، إلى كوبنهاغن بصورة عاجلة.
وبدأت الأزمة عقب فوز البرتغال على النرويج (2-1)، الأحد، في دوري الأمم الأوروبية، عندما بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال المباراة، رغم أنّ جيسوس كان يعتزم منحه فرصة المشاركة خلال الشوط الثاني.
وغادر قائد المنتخب الملعب مباشرة بعد صافرة النهاية، من دون الانضمام إلى زملائه لتحية الجماهير، ما أثار تساؤلات بشأن موقفه من قرار المدرّب.
وأوضح جيسوس لاحقًا أنّ اختياره كان فنّيًّا، بعدما رأى أنّ سير المباراة لا يستدعي تغيير المهاجم، مؤكّدًا أنّ رونالدو لا يزال ضمن حساباته.
وازداد الجدل عندما غاب النجم البرتغالي عن الجزء المفتوح للإعلام من تدريب الثلاثاء، فيما أوضح الاتحاد أنه خاض تدريبات بدنية داخل الفندق.
ودفعت التطوّرات بروينسا إلى تقديم موعد سفره إلى الدنمارك، قبل أن تؤكّد تقارير إعلاميّة أنّ محادثة جديدة بين رونالدو وجيسوس ساعدت على تهدئة الأجواء. لكنّ التفاهم لا يحسم مشاركة القائد أساسيًا أمام الدنمارك الخميس، إذ يبقى القرار للمدرّب.
 
الاتحاد البرتغالي يتدخّل لحلّ خلاف رونالدو وجيسوس

رياضة

كرة القدم

جورجي جيسوس

كريستيانو رونالدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد

اقرأ ايضا في رياضة

مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد
08:11

مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد

كشف البرتغالي روي بينتو، صاحب التسريبات التي فجّرت قضية مانشستر سيتي المالية، أنّ لديه معلومات إضافيّة

08:11

مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد

كشف البرتغالي روي بينتو، صاحب التسريبات التي فجّرت قضية مانشستر سيتي المالية، أنّ لديه معلومات إضافيّة

فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي
07:37

فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي

لم يتمالك الطفل نفسه من شدّة الفرح، إذ عانق اللاعب وقفز مرارًا

07:37

فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي

لم يتمالك الطفل نفسه من شدّة الفرح، إذ عانق اللاعب وقفز مرارًا

توقيفات تهزّ الكرة التركية
05:43

توقيفات تهزّ الكرة التركية

أوقفت السلطات التركية رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم

05:43

توقيفات تهزّ الكرة التركية

أوقفت السلطات التركية رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم

اخترنا لكم
مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد
08:11
فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي
07:37
توقيفات تهزّ الكرة التركية
05:43
نظريّة غريبة تلاحق فينيسيوس
18:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026