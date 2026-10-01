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سهرة مبابي في باريس تثير الجدل في مدريد

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سهرة مبابي في باريس تثير الجدل في مدريد
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رياضة

2026-10-01 | 07:27
سهرة مبابي في باريس تثير الجدل في مدريد

سهرة مبابي في باريس تثير الجدل في مدريد

أثارت سهرة قضاها الفرنسي كيليان مبابي في ملهى ليلي بالعاصمة باريس، مساء الأربعاء، انتقادات في إسبانيا، بعدما ظهر مهاجم ريال مدريد برفقة الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو، خلال فترة تعافيه من إصابة أبعدته عن منتخب بلاده.
وكان مبابي قد غادر معسكر فرنسا عقب الفوز على تركيا (1-0)، الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة الأولى لزين الدين زيدان كمدرّب للمنتخب، بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد قبل أن يغادر الملعب متأثّرًا بإصابة في ركبته اليسرى.
وأكد ريال مدريد، السبت، أن الفحوص كشفت تعرض اللاعب لفرط تمدد في المحفظة الخلفية للركبة، من دون تحديد موعد رسمي لعودته إلى الملاعب.
وزاد الجدل بعدما قال الصحفي ماركوس بينيتو، عبر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني، إن مبابي لم يظهر في مركز تدريبات ريال مدريد خلال اليومين السابقين، بينما التُقطت له صور في باريس، لكنّه لم يعلن النادي أن اللاعب خالف برنامجًا علاجيًا محددًا.
وانقسمت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجّعين انتقدوا توقيت السهرة، وآخرين رأوا أنّ ظهوره خارج المنزل لا يثبت إهماله العلاج.
وتأتي الواقعة قبل استئناف ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني أمام فياريال يوم 10 تشرين الأوّل - أكتوبر، فيما يستعدّ الفريق لاحقًا لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم 25 تشرين الأوّل - أكتوبر.
 

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