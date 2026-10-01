فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات

A'ja Wilson exchanged words with a fan in after this play.



Wilson was assessed a technical foul and the fan was removed from their seat. pic.twitter.com/5PuB0sKLuq — ESPN (@espn) September 30, 2026

دخلت نجمة آيسز آجا ويلسون في مواجهة حادّة مع أحد مشجعي إنديانا فيفر خلال المباراة الثانية من الدور الأوّل في الأدوار الإقصائيّة لدوري كرة السلّة الأميركي للسيّدات.وجاءت الواقعة في الربع الرابع، بعدما احتسب الحكم مخالفة لمصلحة ويلسون إثر احتكاك مع كانينغهام. وبينما كانت اللاعبة تبتعد عن موقع اللعبة، توجّهت نحو مشجّع كان يقف خلف السلّة ويشير باتجاهها، قبل أن تدخل معه في نقاش غاضب.وتدخّلت زميلاتها لإبعاد ويلسون عن المدرّجات، فيما احتسب ضدّها خطأ فنّيًّا بسبب تصرّفها، وأُبعد المشجع من مقعده مؤقتًا، لكنه عاد لاحقًا بعدما أعلنت إدارة إنديانا فيفر أن الأمن تحدث معه ومع شهود، ولم يجد مخالفة لقواعد سلوك الجماهير.وقالت ويلسون بعد المباراة إنّها اعتذرت لزميلاتها بسبب الخطأ الفنّي، لكنّها تمسّكت بموقفها من الحادثة، مؤكّدة أنّها لن تقبل بأن يتقدّم شخص نحوها ويشير إليها بهذه الطريقة.وخسر لاس آيسز المباراة أمام إنديانا فيفر (99-89)، لتتعادل السلسلة (1-1) وتنتقل إلى مواجهة ثالثة حاسمة في لاس فيغاس.