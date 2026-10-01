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فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات

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فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات
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رياضة

2026-10-01 | 06:07
فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات

دخلت نجمة لاس فيغاس آيسز آجا ويلسون في مواجهة حادّة مع أحد مشجعي إنديانا فيفر

دخلت نجمة لاس فيغاس آيسز آجا ويلسون في مواجهة حادّة مع أحد مشجعي إنديانا فيفر خلال المباراة الثانية من الدور الأوّل في الأدوار الإقصائيّة لدوري كرة السلّة الأميركي للسيّدات.
وجاءت الواقعة في الربع الرابع، بعدما احتسب الحكم مخالفة لمصلحة ويلسون إثر احتكاك مع صوفي كانينغهام. وبينما كانت اللاعبة تبتعد عن موقع اللعبة، توجّهت نحو مشجّع كان يقف خلف السلّة ويشير باتجاهها، قبل أن تدخل معه في نقاش غاضب.
وتدخّلت زميلاتها لإبعاد ويلسون عن المدرّجات، فيما احتسب الحكام ضدّها خطأ فنّيًّا بسبب تصرّفها، وأُبعد المشجع من مقعده مؤقتًا، لكنه عاد لاحقًا بعدما أعلنت إدارة إنديانا فيفر أن الأمن تحدث معه ومع شهود، ولم يجد مخالفة لقواعد سلوك الجماهير.
وقالت ويلسون بعد المباراة إنّها اعتذرت لزميلاتها بسبب الخطأ الفنّي، لكنّها تمسّكت بموقفها من الحادثة، مؤكّدة أنّها لن تقبل بأن يتقدّم شخص نحوها ويشير إليها بهذه الطريقة.
وخسر لاس فيغاس آيسز المباراة أمام إنديانا فيفر (99-89)، لتتعادل السلسلة (1-1) وتنتقل إلى مواجهة ثالثة حاسمة في لاس فيغاس.
 
 

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رياضة

كرة السلة

لاس فيغاس آيسز

آجا ويلسون

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